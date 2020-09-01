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Lenta.ru
Lenta.ru

В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии

В Москве отреагировали на угрозы санкций США из-за вмешательства в дела Белоруссии. Об этом агентству «Интерфакс» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.В источнике
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РБК

МИД оценил сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии

РБК14:39
РЕН ТВ

Рябков призвал США не вмешиваться в дела Белоруссии

РЕН ТВ12:59
Комсомольская правда

МИД России ответил на заявления США о «вмешательстве в дела Беларуси»

Комсомольская правда13:56
РИА Новости

МИД России оценил сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии

РИА Новости13:38
RT на русском

МИД России оценил данные о возможности санкций США из-за Белоруссии

RT на русском13:29
Российская газета

МИД: США следует дать Беларуси возможность самой найти выход из ситуации

Российская газета14:39
Газета.Ru

Рябков заявил, что Россия способствует решению проблем в Белоруссии

Газета.Ru13:36

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
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УВЗ намерен создать новую машину поддержки танков на базе «Арматы»

Гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов в интервью ТАСС отметил западное звучание названия и сообщил, что новая боевая машина танков получит русское название, например, "Илья Муромец".
Экономика сегоднявчера в 03:13
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Лукашенко признал помощь сотрудников RT белорусскому телевидению

Александр Лукашенко выразил благодарность российским журналистам, оказавшим поддержку в организации работы белорусского государственного телевидения после массового ухода и забастовки сотрудников.
РБК11:46
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