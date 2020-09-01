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Lenta.ru
Lenta.ru

В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии

В Москве отреагировали на угрозы санкций США из-за вмешательства в дела Белоруссии. Об этом агентству «Интерфакс» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.В источнике
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RT на русском

В МИД ответили на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии

RT на русском17:46
РИА Новости

МИД России ответил на угрозы США ввести санкции из-за Белоруссии

РИА Новостивчера в 13:38
Коммерсантъ

МИД России оценил сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии

Коммерсантъвчера в 15:46
РБК

МИД оценил сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии

РБКвчера в 14:39
Комсомольская правда

МИД России ответил на заявления США о «вмешательстве в дела Беларуси»

Комсомольская правдавчера в 13:56
Московский Комсомолец

В МИД РФ прокомментировали сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 16:53
Газета.Ru

Рябков заявил, что Россия способствует решению проблем в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 13:36

В Приморье из-за тайфуна попросили всех покинуть побережье

Срочно покинуть морское побережье просят всех отдыхающих из-за надвигающегося на Приморский край урагана, вызванного прохождением тайфуна "Майсак", сообщается на сайте регионального учреждения по делам ГО и ЧС.
Российская газета23:23
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Премьер Польши обвинил СССР и Германию в начале Второй мировой войны

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, ответственность за начало Второй мировой войны лежит как на гитлеровской Германии, так и на Советском Союзе под руководством Иосифа Сталина.
News.ruвчера в 03:13
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АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС02:06
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Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известия21:05
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Более 750 тыс. записей в электронную медкарту внесли москвичи с марта

Более 750 тыс. записей внесли москвичи в раздел "Дневник здоровья" электронной медкарты на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо" с конца марта, сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса социального развития.
ТАСС01:31
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Канализационные стоки в районе Новороссийска видны даже из космоса

Как рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории дистанционного зондирования Земли Института географии РАН, кандидат географических наук Лев Десинов, который следит за нашей планетой из космоса, в окрестностях Новороссийска отчетливо видны три крупных слива: в самой Цемесской бухте, в Южной Озереевке и в районе Геленджика.
Наша газета (Новороссийск)31 августа в 13:30
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Югра переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу

Ханты-Мансийск, 1 сентября 2020, 17:33 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила 1 сентября 2020 года о переходе региона к третьему этапу снятия ограничений, введённых ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUMвчера в 10:33
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ВШЭ подтвердила увольнение профессора Гусейнова

Пресс-служба Высшей школы экономики (ВШЭ) подтвердила РИА Новости, что профессор Гасан Гусейнов, назвавший в одном из своих постов на Facebook русский язык убогим, больше не входит в число сотрудников вуза.
РИА Новостивчера в 13:59
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