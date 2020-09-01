В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии
Смотрите также
Умер народный артист России Борис Клюев
В Приморье из-за тайфуна попросили всех покинуть побережье
В Махачкале погибли пять человек из-за пожара в пятиэтажке
Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс
Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили в Москве
Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
Премьер Польши обвинил СССР и Германию в начале Второй мировой войны
Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове
Более 750 тыс. записей в электронную медкарту внесли москвичи с марта
Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты
МФЦ Дагестана смогут принимать заявления о банкротстве физлиц
Югра переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу
Латвия, Литва и Эстония введут эмбарго на электроэнергию из Беларуси
Завершён ремонт ракетного крейсера «Москва»
Президент Венесуэлы обвинил Трампа в организации его убийства
Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии
Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября
В Совфеде прокомментировали слова Тихановской о Крыме
Жители России сэкономили за полгода пандемии по 11,5 тыс. рублей
Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
Умер народный артист России Борис Клюев
ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием
В Москве отреагировали на угрозы санкций США из-за вмешательства в дела Белоруссии. Об этом агентству «Интерфакс» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.В источнике
Подробнее о событии
МИД России ответил на заявления США о «вмешательстве в дела Беларуси»
Комсомольская правдавчера в 13:56
В МИД РФ прокомментировали сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии
Московский Комсомолецвчера в 16:53