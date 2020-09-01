В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии
В Москве отреагировали на угрозы санкций США из-за вмешательства в дела Белоруссии. Об этом агентству «Интерфакс» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.В источнике
С чего всё началось
Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами, — заявил
дипломат в интервью РИА Новости.
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