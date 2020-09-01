Форму получения набора соцуслуг льготники могут выбрать через интернет

Соответственно, если пенсионер выбрал льготу в натуральном виде, например — бесплатные лекарства, ее стоимость вычитается из ЕДВ, если же выбрал социальную услугу в денежном выражении — ее стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается вместе с пенсией.В настоящее время в регионе проживает свыше 234 тысячи льготников, имеющих право на получение набора социальных услуг.