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Lenta.ru
Lenta.ru

В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии

В Москве отреагировали на угрозы санкций США из-за вмешательства в дела Белоруссии. Об этом агентству «Интерфакс» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.В источнике
С чего всё началось
Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами, — заявил
 дипломат в интервью РИА Новости.
News.ruвчера в 13:43
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RT на русском

В МИД ответили на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии

RT на русском17:46
Московский Комсомолец

В МИД РФ прокомментировали сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 16:53
РЕН ТВ

Рябков призвал США не вмешиваться в дела Белоруссии

РЕН ТВвчера в 12:59
РБК

МИД оценил сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии

РБКвчера в 14:39
Комсомольская правда

МИД России ответил на заявления США о «вмешательстве в дела Беларуси»

Комсомольская правдавчера в 13:56
Коммерсантъ

МИД России оценил сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии

Коммерсантъвчера в 15:46
Газета.Ru

Рябков заявил, что Россия способствует решению проблем в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 13:36

Форму получения набора соцуслуг льготники могут выбрать через интернет

Соответственно, если пенсионер выбрал льготу в натуральном виде, например — бесплатные лекарства, ее стоимость вычитается из ЕДВ, если же выбрал социальную услугу в денежном выражении — ее стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается вместе с пенсией.В настоящее время в регионе проживает свыше 234 тысячи льготников, имеющих право на получение набора социальных услуг.
Глас Народа31 августа в 01:37

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известиявчера в 01:55
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