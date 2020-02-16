Решение о проведении нового саммита в «нормандском формате» будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

с чего всё началось

Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в законодательство и некоторых других вещей.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что новая встреча в «нормандском формате» возможна при условии выполнения ранее достигнутых договоренностей.

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