Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен

В МИД России заявили, что "Северный поток - 2", несмотря на давление США, будет достроен. Само министерство пообещало активно этому способствовать. Тем временем судно-трубоукладчик, способное завершить укладку труб газопровода, вышло из дальневосточного порта Находки и направилось в Сингапур.
Читать в источнике
Комментировать1014
с чего всё началось

Замглавы МИД: «Северный поток — 2» завершат, несмотря на санкции

Строительство газопровода "Северный поток — 2" будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США, заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости01:32

Подробнее о событии

МИД: «Северный поток-2» достроят вопреки санкциям

Российская газета04:01

МИД выразил уверенность в завершении «Северного потока-2»

РБК03:02

Замглавы МИД: «Северный поток — 2» завершат, несмотря на санкции

РИА Новости01:32

МИД России пообещал помочь завершению «Северного потока – 2»

Известия01:49

МИД России: строительство «Северного потока-2» завершится несмотря на санкции США

Коммерсантъ01:44

Замглавы МИД: «Северный поток — 2» достроят вопреки санкциям

Газета.Ru02:58

В МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён

RT на русском01:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:29, Ашберн
Происшествия

Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске

Sibnovosti.ru 03:56
Общество

Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:13
Общество

10 лучших нарядов, в которых звездные мамы получали «Оскар»

Одни не уставали петь дифирамбы фасону и асимметрии наряда французского модного дома, а другие назвали туалет обладательницы "Оскара" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Майкл Клейтон" мусорным мешком.
Летидор 00:00
Кино

В Голливуде вручили премии «Оскар»

В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
Вести.Ru вчера в 20:40
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
Город+ 02:43
Здоровье

В Челябинске открыли карантинный центр по коронавирусу

Ранее карантинные центры появились в Варненском и Сосновском районах, но из-за протестов местных жителей пункты решили закрыть.
Эхо Москвы в Челябинске 02:12
Армия и оружие

В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Газета.Ru 02:09
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Газета.Ru 03:47
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Футбол

«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»

Bookmaker-ratings.ru 08 февраля в 16:14
Кино

Стивен Кинг продал российской школьнице права на экранизацию за $1

Молодой режиссер, 16-летняя школьница из Томска Диана Костырина, всего за доллар получила право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга.
Вести ФМ 04:28
Политика

Атака: спикером парламента Хакасии займется комиссия по этике «Единой России»

На заседании координационного совета было принято решение о том, что поступок господина Штыгашева, порочащий калмыков, будет в понедельник рассмотрен на заседании Комиссии по этике Партии «Единая Россия».
ИА Хакасия вчера в 20:30
Политика

Священные могилы индейцев взорвали для строительства «стены Трампа»

Строительство барьера на границе США и Мексики, известного как «стена Трампа», затронет заповедник, где находятся священные могилы одного из проживавших здесь индейских племен.
Lenta.ru 01:56
Политика

Социологи оценили поддержку россиянами поправок к Конституции

Костин отметил большую поддержку среди россиян самой идеи внесения поправок в конституцию.
РИА Новости 04:19
Политика

Сергей Лавров: разведение сил в Донбассе тормозят США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете", опубликованном в День дипломатического работника, заявил, что на саммите в Париже Украина отказалась зафиксировать задачу разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе по настоянию США.
Вести.Ru вчера в 17:36
Происшествия

Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 00:15
Происшествия

Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
RT на русском 02:56
Общество

Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Армия и оружие

Ополченец заставил плакать украинцев по ту сторону фронта

Ополченец уверен, что во многих жителях Украины еще не умерло человеческое и об этом надо непременно помнить.
Свободная Пресса 02:06
Общество

В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
РИА Новости 03:40
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин установил два клубных рекорда

Шестеркин, проводивший шестой матч в карьере в НХЛ, установил сразу два клубных рекорда «Рейнджерс».
РБК 02:45
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru вчера в 15:55
Здоровье

Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
РИА Новости 04:02
Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

ТАСС 03:30
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

"Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.
Российская газета вчера в 02:16
Общество

«Ъ»: срок сдачи ледокола «Арктика» могут вновь перенести

Будущее России. Национальные проекты 02:02
Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл масс-старт на Кубке мира

Lenta.ru вчера в 05:06
Общество

Эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина

Аналитики составители рейтинг российских регионов по доступности бензина, подсчитав, сколько топлива АИ-92 могут купить жители разных областей страны на среднюю месячную зарплату.
Российская газета 02:29
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08 февраля в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное