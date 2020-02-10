Политика
Газета.RuВ МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен
В МИД России заявили, что "Северный поток - 2", несмотря на давление США, будет достроен. Само министерство пообещало активно этому способствовать. Тем временем судно-трубоукладчик, способное завершить укладку труб газопровода, вышло из дальневосточного порта Находки и направилось в Сингапур.
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с чего всё началось
Строительство газопровода "Северный поток — 2" будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США, заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью РИА Новости.РИА Новости01:32
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