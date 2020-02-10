Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен

В МИД России заявили, что "Северный поток - 2", несмотря на давление США, будет достроен. Само министерство пообещало активно этому способствовать. Тем временем судно-трубоукладчик, способное завершить укладку труб газопровода, вышло из дальневосточного порта Находки и направилось в Сингапур.
Читать в источнике
Комментировать1073
с чего всё началось

Замглавы МИД: «Северный поток — 2» завершат, несмотря на санкции

Строительство газопровода "Северный поток — 2" будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США, заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости01:32

Подробнее о событии

В России уверены в успешном завершении строительства «Северного потока — 2»

RT на русском08:42

Замглавы МИД: «Северный поток — 2» завершат, несмотря на санкции

РИА Новости01:32

МИД выразил уверенность в завершении «Северного потока-2»

РБК03:02

Замглавы МИД: «Северный поток — 2» достроят вопреки санкциям

Газета.Ru02:58

МИД России пообещал помочь завершению «Северного потока – 2»

Известия01:49

МИД России: строительство «Северного потока-2» завершится несмотря на санкции США

Коммерсантъ01:44

МИД: «Северный поток-2» достроят вопреки санкциям

Российская газета04:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Спорт

Усманов передал рукопись олимпийского манифеста Кубертена в МОК

Российский бизнесмен и глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал рукопись олимпийского манифеста, написанную Пьером де Кубертеном, в собственность Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на официальном сайте МОК.
РИА Новости 08:26
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр

Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Народные новости вчера в 12:52
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Армия и оружие

В Сирии снова погибли турецкие военные

Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.
Lenta.ru 07:34
Общество

В квартире петербургского единоросса обнаружили подпольное казино

Коммерсантъ вчера в 14:33
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 03:24
Происшествия

Два ребенка из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде

Погибло два ребенка из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. 22 человека получили ранения, сообщает The Phuket News.
Коммерсантъ 00:06
Политика

В Казахстане уволили главу региона после беспорядков с 10 погибшими

Lenta.ru 08:45
Авто

КамАЗ запатентовал грузовик без кабины

Пока неизвестно, какой системой автономного вождения оснастят новинку: вероятно, ориентироваться на дороге четырехколесный КамАЗ без кабины будет с помощью радаров, размещенных на фальшьрешетках радиатора.
Авторамблер 07:44
Общество

Госпитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке

Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 08:51
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

РБК 05:27
Происшествия

Фигуранты дела «Сети» получили в общей сложности 86 лет тюрьмы

Василий Кусков и Арман Сангынбаев получили 9 и 6 лет колонии общего режима соответственно.
Lenta.ru 03:35
Происшествия

Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро

Lenta.ru 05:54
Происшествия

Бродячие собаки съели человека в Москве

В Москве бродячие собаки съели местного жителя. Его тело нашли в канаве у дороги, оно было обглодано до костей, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 07:29
Технологии

У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры

Пользователи Windows 7 уже поминают компанию Microsoft.
ToDay News Ufa вчера в 13:13
Гаджеты

Тайка Вайтити раскритиковал клавиатуры Apple после получения «Оскара»

Режиссёр Тайка Вайтити, получивший свой первый «Оскар» за лучший адаптированный сценарий («Кролик Джоджо»), пожаловался на клавиатуры Apple.
News.ru 04:03
Космос

Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца

Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
РИА Новости 06:58
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском 04:04
Футбол

Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватная женщина

Metaratings 08 февраля в 13:33
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
ТАСС вчера в 23:57
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» от Данилы Козловского

В сети появился первый трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» от режиссёра Данилы Козловского.
REGNUM 06:02
Общество

ФАС назвала «экономическим мародерством» подорожание медицинских масок

В ФАС подчеркнули, что завышение цен на маски в 68 субъектах России расценивается как «экономическое мародерство» в условиях повышенного спроса.
Взгляд.ру 07:36
Кино

«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм

Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Коммерсантъ вчера в 22:26
Происшествия

В Омске мать и сын скончались в один день

В Омске 8 февраля в один день умерли мать и взрослый сын, проживающие вместе, передает Om1.ru.
Газета.Ru 08:51
Шоу-бизнес

Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ

Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Gazeta.SPb 07 февраля в 16:15
Авто

Опубликовали изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
ToDay News Ufa 06:34
Технологии

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Из писем операторов следует, что оборудование «суверенного Рунета» устанавливалось в различных городах УФО в августе—сентябре 2019 года, но включалось на короткие промежутки времени в ноябре.
РБК 06:31
Биатлон

Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
РБК 05:56
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное