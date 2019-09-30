Политика
RT на русскомВ МИД России пообещали ответить на новые санкции США
«Как и раньше, антироссийский выпад не останется без ответа», — заявили в МИД. Также во внешнеполитическом ведомстве призвали политиков США «прекратить бестолковые игры в санкции», а также «вернуться на позиции здравого смысла».
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Авто
Toyota Camry получила полный привод
Daily-Motor.Ru вчера в 08:38
Происшествия
Расследование дела Голунова тормозится из-за того, что следователи заняты делом о массовых беспорядках
Расследование дела о задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова тормозится из-за того, что следователи заняты делом о массовых беспорядках.
Эхо Москвы 01:48
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика
В сенате США будет рассмотрен вопрос об импичменте Трампа
Члены сената США будут вынуждены заняться рассмотрением дела, в котором речь идет об импичменте главе Штатов Дональду Трампу.
Капитал страны 01:22
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Общество
В онкоцентре Блохина уволили и.о. завотделения Менткевича
Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич был уволен с должности и.о. завотделения.
Газета.Ru 00:31
Экономика
Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ
Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
РБК вчера в 21:43
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Экономика
Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли утром во вторник из-за непогоды и угрозы подъема уровня воды в акватории Невы и Финском заливе, движение судов приостановлено, сообщили журналистам в управлении МЧС по городу.
ТАСС 01:12
Политика
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Культура
Выставка «Восточный джаз» открывается в Пушкинском музее
Выставка «Восточный джаз» открывается завтра в Пушкинском музее.
Орфей вчера в 13:19
Политика
Конгресс Перу отстранил от власти президента страны
Председатель конгресса Перу Педро Олаэчеа объявил об отстранении от власти президента страны Мартина Вискарры, сообщает газета El Comercio.
Интерфакс 00:27
Культура
Новым худруком «Ленкома» может стать директор театра
Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.
Вести.Ru вчера в 12:19
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM вчера в 00:13
Футбол
Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира
Телеканал 360° вчера в 07:49
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Политика
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском вчера в 08:52
Армия и оружие
Китай продемонстрировал новые баллистические ракеты
Во вторник, 1 октября, в ходе военного парада в честь 70-летия КНР Пекин продемонстрировал впервые новые баллистические ракеты JL-2 подводных лодок "Цзюйлан-2".
Газета.Ru 02:50
Общество
Москва достигла «барического дна»
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне».
Lenta.ru 02:21
Политика
Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400
Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны.
RT на русском 01:58
Общество
Большинство граждан оплачивают такси наличными
Две трети пассажиров такси до сих пор оплачивают поездки наличными. 54% не знают о праве потребовать чек у водителя.
Коммерсантъ 02:43
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру 29 сентября в 12:03
Происшествия
В колонии изнасилование обернулось массовой дракой
Рамблер вчера в 14:08
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Спорт
WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории
Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 06:59
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10