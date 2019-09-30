«Как и раньше, антироссийский выпад не останется без ответа», — заявили в МИД. Также во внешнеполитическом ведомстве призвали политиков США «прекратить бестолковые игры в санкции», а также «вернуться на позиции здравого смысла».

В МИД России пообещали ответить на новые санкции США

Общество В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах» В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.

Политика В сенате США будет рассмотрен вопрос об импичменте Трампа Члены сената США будут вынуждены заняться рассмотрением дела, в котором речь идет об импичменте главе Штатов Дональду Трампу.

Шоу-бизнес Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.

Общество В онкоцентре Блохина уволили и.о. завотделения Менткевича Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич был уволен с должности и.о. завотделения.

Экономика Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.

Происшествия На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.

Экономика Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.

Общество В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли утром во вторник из-за непогоды и угрозы подъема уровня воды в акватории Невы и Финском заливе, движение судов приостановлено, сообщили журналистам в управлении МЧС по городу.

Политика Грету Тунберг пригласили в Госдуму Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.

Политика Конгресс Перу отстранил от власти президента страны Председатель конгресса Перу Педро Олаэчеа объявил об отстранении от власти президента страны Мартина Вискарры, сообщает газета El Comercio.

Культура Новым худруком «Ленкома» может стать директор театра Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.

Здоровье В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.

Экономика Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.

Политика В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.

Армия и оружие Китай продемонстрировал новые баллистические ракеты Во вторник, 1 октября, в ходе военного парада в честь 70-летия КНР Пекин продемонстрировал впервые новые баллистические ракеты JL-2 подводных лодок "Цзюйлан-2".

Общество Москва достигла «барического дна» Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне».

Политика Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400 Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны.

Общество Большинство граждан оплачивают такси наличными Две трети пассажиров такси до сих пор оплачивают поездки наличными. 54% не знают о праве потребовать чек у водителя.

Игры Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.

Происшествия Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.

Спорт WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.