Политика
РИА НовостиВ МИД России рассказали о назначении нового департамента
В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
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Новый департамент МИД РФ будет курировать международную информационную безопасность
Коммерсантъвчера в 18:27
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