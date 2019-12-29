Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД России рассказали о назначении нового департамента

В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
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МИД РФ назвал задачи нового 42-го департамента

Интерфаксвчера в 17:40

Стало известно, чем займется новый департамент МИД РФ

Московский Комсомолецвчера в 21:51

В МИДе России появился департамент по информационной безопасности

Говорит Москвавчера в 10:32

Новый департамент появится в МИД РФ

News.ruвчера в 09:41

В МИД России рассказали о назначении нового департамента

РИА Новостивчера в 17:34

В МИД России стало на один департамент больше. Пока на бумаге

Красная веснавчера в 11:28

Новый департамент МИД РФ будет курировать международную информационную безопасность

Коммерсантъвчера в 18:27
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В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»

Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна».
Lenta.ru вчера в 23:37
Культура

Лазарев и Лобода рассказали о своем конфликте

Сергей Лазарев и Светлана Лобода прокомментировали сообщения о своей ссоре, произошедшей летом на премии «Муз ТВ».
Известия вчера в 19:35
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В Казахстане произошла авиакатастрофа

По предварительным данным, в результате катастрофы погибло семь человек.
REGNUM 26 декабря в 22:24
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РИА Новости вчера в 23:26
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Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold

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Культура

На российское ТВ попал еще один украинский сериал

На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 26 декабря в 09:48
Армия и оружие

Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео

В Сети появилось видео удара американской противотанковой ракеты TOW по танку Т-62 в Сирии.
РИА Новости 26 декабря в 05:28
Общество

Британский посол описал Россию в трех словах

Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.
DP.RU 27 декабря в 06:12
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

REGNUM вчера в 21:16
Политика

Задержанные в Черногории депутаты объявили голодовку

"После похищения депутатов ДФ из скупщины Черногории правящий режим в атмосфере полной диктатуры под аплодисменты утвердил закон против Сербской православной церкви (СПЦ)", - заявили лидеры ДФ в Facebook.
Газета.Ru вчера в 09:15
Происшествия

Несколько человек пострадали при атаке с ножом у синагоги в Нью-Йорке

Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом, которое произошло возле здания синагоги в пригороде Нью-Йорка.
RT на русском вчера в 23:58
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 00:43
Происшествия

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАСС вчера в 23:01
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании. Соревнования проходят в Красноярске.
ТАСС Спорт вчера в 09:55
Культура

10 телеканалов Узбекистана покажут полную версию фильма «Минувшие дни»

В Узбекистане десять телеканалов одновременно запустят трансляцию полной версии легендарного фильма "Минувшие дни".
Sputnik Узбекистан 00:28
Футбол

Моуринью: «Тоттенхэм» допускает ошибки в обороне матч за матчем

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 20-го тура английской Премьер-лиги с "Норвич Сити" (2:2).
Чемпионат вчера в 15:18
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости вчера в 13:18
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
РИА Новости вчера в 09:54
Гаджеты

В России стартовали продажи одного из самых необычных китайских смартфонов 2019 года

Компания Merlion в качестве эксклюзивного дистрибьютора бренда Nubia объявила о начале российского этапа продаж Nubia Z20.
Planet Today вчера в 09:04
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости вчера в 15:17
Политика

Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика

В России ужесточен контроль за оборотом медицинского спирта

В России ужесточен федеральный контроль за оборотом медицинского спирта.
Дни24 вчера в 11:11
Общество

Путин и Зеленский одобрили штрафы за нелегальную добычу янтаря

News.ru вчера в 15:18
Футбол

Какие матчи были худшими в 2019 году?

Этот год был насыщен скандалами, акциями болельщиков, недовольством судейством в РПЛ, а также ужасными матчами с участием наших клубов.
Чемпионат вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» назвал Андрея Малахова «проституткой»

РИА Новости вчера в 20:39
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Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

Коммерсантъ вчера в 22:22
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Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области

RT на русском вчера в 22:37
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Ольга Бузова живет вместе с Давидом Манукяном

В свою очередь, Давид Манукян неоднократно признавался Бузовой в любви – причем публично.
Lisa.ru вчера в 08:00
Игры

Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption

Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
CyberSport.ru вчера в 09:36
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Украина одобрила мировое соглашение с «Газпромом»

Сообщается, что распоряжение подписал премьер-министр страны Алексей Гончарук, а газовые договоренности предусматривают мировое соглашение «Газпрома» и Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по штрафу на сумму 7,4 миллиарда долларов.
Компания вчера в 08:33
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