В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.

В МИД России рассказали о назначении нового департамента

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