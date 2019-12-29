Политика

РБКРБКВ МИД России появился новый департамент по информационной безопасности

В Министерстве иностранных дел России создан 42-й департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности. Об этом сообщило ведомство в своем Facebook.
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В МИДе появился департамент по информационной безопасности

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