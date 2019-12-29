Политика
РБКВ МИД России появился новый департамент по информационной безопасности
В Министерстве иностранных дел России создан 42-й департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности. Об этом сообщило ведомство в своем Facebook.
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Происшествия
Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и насмерть замерз
В полицию Воркуты 23 декабря поступило сообщение о застрявшем в форточке мужчине на первом этаже дома по улице Дмитрова.
Футбол
Алексей Сафонов: «В чем проблема Федуна? Короля делает свита»
У Федуна было видно, какое он брал руководство.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Общество
В Москве началось прощание с Волчек
В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Происшествия
Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии
Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.
Футбол
Мерсон объяснил, почему Клопп лучше Гвардиолы
Бывший английский футболист Пол Мерсон объяснил, почему Юрген Клопп лучше Хосепа Гвардиолы как тренер.
Политика
Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной
Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»
Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
Общество
Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Хоккей
Овечкин вышел на третье место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз», прошедший на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли, завершился победой хозяев — 6:4.
Авто
Представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial
Официально представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial от японского производителя.
Происшествия
Неизвестный с мачете напал на прихожан синагоги в Нью-Йорке
Не менее пяти человек пострадали в результате нападения вооруженного мачете мужчины на прихожан синагоги в округе Рокленд (Монси), пригород Нью-Йорка.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»
Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна».
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов для льготников в ДФО
Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за полного освоения лимита государственных субсидий.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Заворотнюк вывели на лед
Муж тяжелобольной актрисы Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк, сообщает StarHit.
Экономика
У Сбербанка появилась новая программа лояльности для держателей карт
Накануне Нового года Сбербанк начал выпуск специальных дебетовых карт для путешественников – «Сберкарта тревел» с особой программой лояльности.
Хоккей
Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России
Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Общество
В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.
Общество
Британский посол описал Россию в трех словах
Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.
Культура
Сергей Лазарев заявил, что помирился с Лободой
Российский исполнитель Сергей Лазарев в эфире телеканала Россия-1 сообщил, что его конфликт с певицей Светланой Лободой исчерпан и им удалось найти общий язык.
Фигурное катание
Оконфузившаяся Медведева отказалась выступать в России
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Биатлон
Биатлонист Мухамедзянов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
В рамках Кубка России по биатлону на "Ижевской винтовке" состоялась спринтерская гонка у мужчин на дистанции 10 км. Победу в ней отпраздновал представитель Удмуртии Ильназ Мухамедзянов.
Политика
В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией
Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто Путиным 23 декабря 2019 года.