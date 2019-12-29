Политика
РБКВ МИД России появился новый департамент по информационной безопасности
В Министерстве иностранных дел России создан 42-й департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности. Об этом сообщило ведомство в своем Facebook.
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Психиатр призвал россиян встретить Новый год трезвыми
Психиатр просит не выходить на улицу в нетрезвом состоянии: нередки случаи, когда пьяные засыпали и замерзали на улице.
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В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
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Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши
Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
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В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб
Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
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В Донбассе начался обмен пленными
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Происшествия
Спасатели ищут пропавших в Свердловской области туристов
На поиски незарегистрированной группы выдвинулись шесть участников спасательного отряда и вертолёт Ми-8 уральского МЧС, передаёт «Интерфакс».
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Анна Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию
Косторная, исполнившая в произвольной программе два тройных акселя, стала серебряным призером чемпионата России (259,83).
Происшествия
Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане
Пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты обнародовала в Facebook поминутную хронологию авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря с лайнером Fokker 100 перевозчика Bek Air.
Происшествия
В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении с ножом у синагоги
Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина недалеко у синагоги, из-за которого пострадали пять человек.
Происшествия
В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП
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«Амур» на выезде обыграл «Адмирал», одержав пятую победу подряд
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На военном параде в Йемене прогремел взрыв. Есть погибшие
Как минимум семь человек погибли при взрыве, который прогремел во время военного парада в Йемене.
Авто
В России выявили 1,5 млн авто с бракованной системой безопасности
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Экс-тренер «Спартака» Кононов может возглавить «Динамо» из Бреста
Бывший тренер московского "Спартака" Олег Кононов может возглавить брестское "Динамо", сообщает "Белорусский футбол".
Общество
Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Общество
В Киеве активисты блокируют СИЗО, где находятся экс-бойцы «Беркута»
Активисты с ночи блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых суд накануне освободил под личное поручительство, передает в воскресенье агентство "Укринформ".
Футбол
Роналду рассказал, чем займётся после завершения карьеры
Биатлон
Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Армия и оружие
Замминистра обороны РФ открыл в Курской области новый мост
Открывшийся сегодня мост состоит из семи пролетов, полотно проезжей части выполнено из металлических пакетов с дощатым настилом.
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
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В Digital Foundry рассказали о преимуществах SSD для будущих консолей
Речь идёт о скоростных SSD, которые должны, по словам разработчиков, резко улучшить геймплей.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».