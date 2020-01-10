В ситуации вокруг Ирана все стороны должны проявлять сдержанность, прежде всего - США, чью политику в Москве считают неприемлемой, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

с чего всё началось

Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

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