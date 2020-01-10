Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
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Рябков: Россия призывает всех к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

В ситуации вокруг Ирана все стороны должны проявлять сдержанность, прежде всего - США, чью политику в Москве считают неприемлемой, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
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Рябков: Россия призывает всех к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

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Дест покинул сбор «Аякса» в Катаре из-за конфликта США и Ирана

Американский футболист "Аякса" Сержиньо Дест покинул расположение амстердамской команды на сборе в Катаре из-за политического конфликта между США и Ираном, сообщает Sky Sports.
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Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
РИА Новости 00:37
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Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
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Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

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Украинский боксер Василий Ломаченко спровоцировал большой общественный резонанс своей публикацией в Instagram.
Газета.Ru вчера в 09:39
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Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
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Синоптики составили прогноз в ночь на Крещение для столичного региона.
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Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
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Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.
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Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

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В Саратове полиция нашла повалившую новогоднего оленя девушку

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Президент Абхазии отказался уходить в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе заседания с парламентской делегацией, представляющей оппозицию, отказался покидать свой пост, но заявил о готовности продолжать диалог с оппозицией, передает РИА Новости со ссылкой на слова депутата парламента Леонида Чамагуа.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных

Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
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В Белом доме прокомментировали принятую конгрессом резолюцию по Ирану

В Белом доме раскритиковали резолюцию, принятую палатой представителей конгресса США против войны с Ираном, и напомнили, что она не имеет силы закона.
РИА Новости вчера в 21:30
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