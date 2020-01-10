Политика
RT на русскомВ МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана
Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
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с чего всё началось
В ситуации вокруг Ирана все стороны должны проявлять сдержанность, прежде всего - США, чью политику в Москве считают неприемлемой, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.РИА Новостивчера в 23:52
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Футбол
Дест покинул сбор «Аякса» в Катаре из-за конфликта США и Ирана
Американский футболист "Аякса" Сержиньо Дест покинул расположение амстердамской команды на сборе в Катаре из-за политического конфликта между США и Ираном, сообщает Sky Sports.
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В Крыму стало больше украинских туристов
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В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
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Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
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Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
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Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона
Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
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Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко спровоцировал большой общественный резонанс своей публикацией в Instagram.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Общество
Синоптики рассказали о погоде на Крещение
Синоптики составили прогноз в ночь на Крещение для столичного региона.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Экономика
Новый финансовый уполномоченный с января начнет помогать должникам
С 1 января 2020 года у клиентов микрофинансовых организаций появится новый защитник их интересов – финансовый уполномоченный (финансовый омбудсмен).
Общество
Вечно холодные ноги: Названы привычки, которые «убивают» иммунитет
Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.
Происшествия
В Саратове полиция нашла повалившую новогоднего оленя девушку
Полиция Саратова отыскала местную жительницу, которая повредила новогоднюю фигуру оленя на центральной пешеходной улице города.
Политика
Президент Абхазии отказался уходить в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе заседания с парламентской делегацией, представляющей оппозицию, отказался покидать свой пост, но заявил о готовности продолжать диалог с оппозицией, передает РИА Новости со ссылкой на слова депутата парламента Леонида Чамагуа.
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
Происшествия
На Чукотке нашли пропавшего 16 дней назад оленевода
Экономика
У неработающих пенсионеров Тверской области проиндексированы пенсии
С января 2020 года для 315 000 неработающих граждан Верхневолжья проиндексированы пенсии на 6,6%. Повышение у каждого пожилого жителям региона индивидуальное.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Политика
В Белом доме прокомментировали принятую конгрессом резолюцию по Ирану
В Белом доме раскритиковали резолюцию, принятую палатой представителей конгресса США против войны с Ираном, и напомнили, что она не имеет силы закона.