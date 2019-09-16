Россия назвала недопустимым предполагаемый силовой ответ США на атаку, которая была осуществлена на саудовские НПЗ.

В МИД России прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии

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