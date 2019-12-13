Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Марк Эспер
Сегодня ВВС США на базе Ванденберг провели успешное испытание прототипа баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации.
— Марк Эспер, американский политикСвободная Пресса вчера в 22:32
с чего всё началось
Как отметил глава Пентагона Марк Эспер в своем аккаунте в Twitter
, пуск ракеты, который провели ВВС США совместно с Управлением стратегических возможностей (Strategic Capabilities Office — SCO), прошел успешно.
Sputnik Латвия05:23

Подробнее о событии

Кремль назвал испытание США ракеты подтверждением слома ДРСМД

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«Пентагон пообещал - Пентагон сделал»: Американцы испытали ракету, ранее запрещённую ДРСМД

Царьградвчера в 15:05
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Происшествия

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

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Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
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Минтруд напомнил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

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Политика

Лукашенко допустил новые переговоры с Россией по «больным вопросам»

RT на русском 05:41
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Происшествия

В деле Абызова появилась новая фигурантка

Восьмая фигурантка появилась в уголовном деле бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
RT на русском 06:13
Общество

Фотограф из Сургута отсудил у Black Star 70 тысяч рублей

Российская газета 06:17
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Известия вчера в 20:55
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Политика

Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Московский Комсомолец вчера в 16:14
Религия

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Биатлон

Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская газета 07:33
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В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

Интерфакс 05:25
Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в убийстве

News.ru 06:30
Общество

Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году

Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
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Общество

Лукашенко рассказал о нежелании жить после докладов министров

«После докладов министров жить не хочется», — поделился президент.
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Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
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Гаджеты

Samsung продала миллион складных смартфонов Galaxy Fold

Японская компания во втором квартале реализовала около 900 тыс. смартфонов, а в третьем квартале продажи оказались еще меньше – 600 тыс. смартфонов.
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Общество

«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей

«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Коммерсантъ 04:26
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
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Шоу-бизнес

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Актриса Елена Корикова ничего не скрывает от поклонников. 47-летняя звезда вызывает восторг у фанатов.
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Общество

Пенсионный возраст в Беларуси поднимут с 1 января 2020 года

С 1 января 2021-го пенсионный возраст для мужчин составит 62,5 года, для женщин - 57,5. К 2023-му он достигнет 63 и 58 лет соответственно.
КП - Беларусь 04:25
Политика

Трамп заявил, что США и Китай близки к заключению торговой сделки

США и Китай очень близки к заключению торговой сделки, сообщил в четверг в своем Twitter-аккаунте президент США Дональд Трамп.
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Мане признан лучшим игроком месяца в АПЛ, Клопп – лучшим тренером

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Зеленский предложил упростить получение гражданства для служащих ВСУ

Документ предполагает упрощение получения украинского гражданства для военнослужащих-контрактников ВСУ и политических беженцев из России.
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Армия и оружие

О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ

В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
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Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

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В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на сотрудницу учебного заведения, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Чувашии.
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Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

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