Политика
RT на русскомВ МИД России прокомментировали отставку Болтона
Замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя увольнение Джона Болтона с поста помощника президента США Дональда Трампа, заявил, что Россия не ждёт каких-либо изменений в связи с перестановками в американской администрации.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:28, Вашингтон
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане
Отмечается, что езще необходимо получить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.
Газета.Ru 00:59
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
Путин обещал господдержку туристической отрасли России
Президент России Владимир Путин заверил, что РФ намерена активно развивать туристическую отрасль.
ТАСС 03:47
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Происшествия
Суд оштрафовал депутата Народного хурала Бурятии за акцию в Улан-Удэ
В Улан-Удэ Советский районный суд оштрафовал на 15 тысяч рублей депутата Народного хурала Бурятии Баира Цыренова за нарушение порядка проведения уличной акции (ч.5 ст.20.2 КоАП), сообщил его адвокат Сергей Федоров.
Интерфакс 04:15
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
Музеи Крыма подали в суд Амстердама новые документы на скифское золото
Музеи Крыма представили очередные доказательства того, что именно им принадлежат артефакты из так называемой коллекции "Золото скифов", которые более пяти лет остаются в Амстердаме.
Российская газета 04:26
Политика
НАБУ открыло уголовное дело в отношении Порошенко и Климкина
Уголовное дело по факту возможных злоупотреблений открыло в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего главы МИД страны Павла Климкина Национальное антикоррупционное борю Украины (НАБУ).
REGNUM 03:54
Финансы
Экспорт и импорт снижаются синхронно
Экспорт сократился на 14,6%, импорт — на 3,6%, сальдо торгового баланса — на 26,7%. Такое сжатие экспорта обусловлено главным образом снижением цен на мировом энергорынке, импорта — сокращением внутреннего инвестиционного и потребительского спроса.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Происшествия
СК начал проверку после того, как подростка унесло в море в Крыму
СУСК по республике Крым и городу Севастополь начал процессуальную проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море во время купания в районе Керчи.
РИА Новости 04:59
Шоу-бизнес
Татьяну Африкантову срочно госпитализировали с поляны «Дома-2»
Африкантову госпитализировали прямо с поляны проекта, о чем она лично сообщила подписчикам.
Bimru.ru 05:00
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Экономика
Исаев: в РФ начинается системный кризис с лекарственным обеспечением
Андрей Исаев заявил о возможном начале кризиса в сфере лекарственного обеспечения в России.
Дума ТВ 03:53
Происшествия
Шумахера тайно госпитализировали
Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Политика
Минздрав подготовил проект модернизации первичного звена
Министерство здравоохранения России подготовило проект о новых принципах модернизации первичного звена.
РЕН ТВ 04:53
Общество
ВЦИОМ: Большинству россиян нравится их работа
Большинство участников опроса (70 процентов) работают в офисе или в цеху, а каждый четвертый из них (26 процентов) работает на улице, в разъездах или же удаленно.
Российская газета 05:15
Кино
«Побег из Шоушенка» впервые покажут в российских кинотеатрах
Фильм Фрэнка Дарабонта считается одним из шедевров мирового кинематографа Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка", снятую в 1994 году, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает Meduza.
АМИТЕЛ вчера в 10:58
Игры
Руководитель Ubisoft о будущем Assassin’s Creed: «Наша цель — вместить Unity внутри Odyssey»
Представители Gamesindustry.biz упомянули Assassin’s Creed Unity, где в качестве открытого мира был представлен только город Париж, а сюжет проходился за 15 часов.
3DNews 05:09
Технологии
Промышленные роботы АВВ модернизируют новый мясокомбинат «Черкизово» в Кашире
Цифровые роботизированные решения АВВ позволили новому производству заказчика стать безопаснее и эффективнее Компания ABB оснастила новое мясоперерабатывающее предприятие Группы "Черкизово" в Кашире 14 промышленными роботами и программным обеспечением для управления роботизированными секциями.
ADVIS.ru 04:58
Гаджеты
Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
Свою презентацию 10-го сентября Apple начала с анонса запуска игрового стримингового сервиса Apple Arcade.
ITZine.ru вчера в 13:11
Футбол
Сборная Бразилии сенсационно уступила Перу
Сборная Бразилии в товарищеском матче проиграла сборной Перу со счетом 1-0.
Soccer.ru 01:29
Политика
«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации
Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23