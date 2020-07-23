Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России прокомментировали постановление Рады о местных выборах

Москва требует от Киева разъяснений в связи с постановлением Верховной рады о порядке проведения местных выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В МИД России прокомментировали постановление Рады о местных выборах

RT на русском12:58

РФ ждет от Киева разъяснений по противоречащему «Минску» постановлению Рады

Российская газета11:56

В МИД сочли, что Украина фактически вышла из Минских соглашений

РИА Новости10:53

Захарова заявила о фактическом выходе Украины из минского процесса

Московский Комсомолец11:39

МИД РФ сообщил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений

Комсомольская правда11:35

В МИД РФ трактовали поступок Рады как выход из минских соглашений

Газета.Ru11:45

Россия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений

Lenta.ru10:51
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Общество

Футболист Дмитрий Тарасов устроил дебош на борту самолета

Вести.Ru 08:40
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Технологии

В «Юле» отрицают утечку данных пользователей

В пресс-службе «Юлы» заявили, что у сервиса не происходило утечек, прокомментировав информацию о том, что в свободном доступе оказались данные 300 тыс. пользователей.
Коммерсантъ 13:48
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Единоборства

Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем

Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
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Политика

Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями

«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Коммерсантъ 13:08
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Общество

Верховный суд отказал Бабарико в возбуждении дела по жалобам на ЦИК

Верховный суд Белоруссии не стал возбуждать гражданское дело по жалобам экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, выдвинувшего свою кандидатуру на выборах президента страны, на решение ЦИК о нерегистрации его кандидатом, говорится в опубликованном на сайте суда в четверг определении.
РИА Новости 10:02
Политика

Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений

Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
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Общество

Режим самоизоляции продлили в Подмосковье для граждан старше 65 лет

Режим самоизоляции продлили до 9 августа для жителей Подмосковья старше 65 лет. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
Вечерняя Москва 12:23
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Футбол

«Рубин» и «Ахмат» проголосовали за расширение РПЛ до 18 команд

Ранее сообщалось, что с идеей расширить чемпионат России выступили «Крылья Советов» и «Оренбург», которые вылетели в ФНЛ по итогам прошедшего сезона.
Metaratings 07:17
Технологии

Сверхлегкая ракета будет создана в России к 2024 году

"2024 год - летный образец ракеты-носителя сверхлегкого класса", - говорится в презентации, представленной на конференции "SATELLITE RUSSIA & CIS 2020".
ТАСС 13:01
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM вчера в 04:00
4K
Политика

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.
Ведомости 11:41
3,4K
Происшествия

В Царском Селе ребенок уронил 250-летнюю скульптуру

Газета.Ru 12:15
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Кино

Тайка Вайтити начал писать сценарий для следующего фильма «Звёздные войны»

Вашингтон, 23 июля 2020, 20:49 — REGNUM Режиссёр Тайка Вайтити подтвердил информацию о том, что он начал работать над сценарием нового фильма по франшизе «Звёздные войны».
REGNUM 13:49
Наука

У итальянских кошек и собак нашли антитела к коронавирусу

Итальянские медики изучили образцы крови и выделений более 1,5 тыс. кошек и собак из разных городов севера Италии, и выяснили, что примерно у 3–4% из них были антитела к коронавирусу нового типа.
ТАСС Наука 05:30
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек

Поклонники думали, что женщина одинока, однако накануне актриса призналась, что у нее есть любимый человек.
Evo-rus.com 10:01
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Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
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Финансы

Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году

По мнению эксперта, уже в нынешнем году доллар ждет катастрофический обвал, поэтому деньги лучше вкладывать в другие валюты – евро, швейцарские франки, монетарное золото.
Evo-rus.com 08:46
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Футбол

Милевский отреагировал на назначение Луческу главным тренером «Динамо»

Bookmaker-ratings.ru 13:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
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Армия и оружие

Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

REGNUM 13:32
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Политика

МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах

Россия категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах.
RT на русском 11:21
2
Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
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Игры

В сети появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

ТАСС 13:09
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Наука

Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления

Специалисты изучили кровь 120 000 человек с 2007 по 2017 годы. Ученые получили кровь больных раком до диагностирования данного заболевания.
Evo-rus.com 12:56
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Политика

В Госдеп направлен протест из-за нападения на журналистов РФ в США

Вашингтон, 22 июля 2020, 20:55 — REGNUM Нота протеста направлена в Госдеп из-за нападения сотрудников полиции в городе Портленде (штат Оригон, США) на журналистов Первого канала, сообщили 22 июля в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах.
REGNUM вчера в 13:55
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Общество

СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
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Политика

Лавров обсудил конфликт Армении и Азербайджана с их общинами в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров обсудил вооружённый конфликт на границе Армении и Азербайджана с турецкой стороной.
REGNUM 13:03
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Игры

Microsoft показала 8 минут геймплея Halo Infinite

В рамках Xbox Games Showcase студия 343 Industries показала новый кинематографичный трейлер и 8 минут геймплея Halo Infinite.
Игромания.ру 12:23
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Общество

Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не вводить снова ограничительные меры в столице.
Газета.Ru 13:22
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Общество

Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:18
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