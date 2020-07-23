Политика
RT на русскомВ МИД России прокомментировали постановление Рады о местных выборах
Москва требует от Киева разъяснений в связи с постановлением Верховной рады о порядке проведения местных выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Технологии
В «Юле» отрицают утечку данных пользователей
В пресс-службе «Юлы» заявили, что у сервиса не происходило утечек, прокомментировав информацию о том, что в свободном доступе оказались данные 300 тыс. пользователей.
Коммерсантъ 13:48
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Политика
Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями
«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Коммерсантъ 13:08
Общество
Верховный суд отказал Бабарико в возбуждении дела по жалобам на ЦИК
Верховный суд Белоруссии не стал возбуждать гражданское дело по жалобам экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, выдвинувшего свою кандидатуру на выборах президента страны, на решение ЦИК о нерегистрации его кандидатом, говорится в опубликованном на сайте суда в четверг определении.
РИА Новости 10:02
Политика
Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений
Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
Общество
Режим самоизоляции продлили в Подмосковье для граждан старше 65 лет
Режим самоизоляции продлили до 9 августа для жителей Подмосковья старше 65 лет. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
Вечерняя Москва 12:23
Футбол
«Рубин» и «Ахмат» проголосовали за расширение РПЛ до 18 команд
Ранее сообщалось, что с идеей расширить чемпионат России выступили «Крылья Советов» и «Оренбург», которые вылетели в ФНЛ по итогам прошедшего сезона.
Metaratings 07:17
Технологии
Сверхлегкая ракета будет создана в России к 2024 году
"2024 год - летный образец ракеты-носителя сверхлегкого класса", - говорится в презентации, представленной на конференции "SATELLITE RUSSIA & CIS 2020".
ТАСС 13:01
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.
Ведомости 11:41
Кино
Тайка Вайтити начал писать сценарий для следующего фильма «Звёздные войны»
Вашингтон, 23 июля 2020, 20:49 — REGNUM Режиссёр Тайка Вайтити подтвердил информацию о том, что он начал работать над сценарием нового фильма по франшизе «Звёздные войны».
REGNUM 13:49
Наука
У итальянских кошек и собак нашли антитела к коронавирусу
Итальянские медики изучили образцы крови и выделений более 1,5 тыс. кошек и собак из разных городов севера Италии, и выяснили, что примерно у 3–4% из них были антитела к коронавирусу нового типа.
ТАСС Наука 05:30
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники думали, что женщина одинока, однако накануне актриса призналась, что у нее есть любимый человек.
Evo-rus.com 10:01
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Финансы
Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
По мнению эксперта, уже в нынешнем году доллар ждет катастрофический обвал, поэтому деньги лучше вкладывать в другие валюты – евро, швейцарские франки, монетарное золото.
Evo-rus.com 08:46
Футбол
Милевский отреагировал на назначение Луческу главным тренером «Динамо»
Bookmaker-ratings.ru 13:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
Политика
МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах
Россия категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах.
RT на русском 11:21
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Наука
Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Специалисты изучили кровь 120 000 человек с 2007 по 2017 годы. Ученые получили кровь больных раком до диагностирования данного заболевания.
Evo-rus.com 12:56
Политика
В Госдеп направлен протест из-за нападения на журналистов РФ в США
Вашингтон, 22 июля 2020, 20:55 — REGNUM Нота протеста направлена в Госдеп из-за нападения сотрудников полиции в городе Портленде (штат Оригон, США) на журналистов Первого канала, сообщили 22 июля в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах.
REGNUM вчера в 13:55
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Политика
Лавров обсудил конфликт Армении и Азербайджана с их общинами в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров обсудил вооружённый конфликт на границе Армении и Азербайджана с турецкой стороной.
REGNUM 13:03
Игры
Microsoft показала 8 минут геймплея Halo Infinite
В рамках Xbox Games Showcase студия 343 Industries показала новый кинематографичный трейлер и 8 минут геймплея Halo Infinite.
Игромания.ру 12:23
Общество
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не вводить снова ограничительные меры в столице.
Газета.Ru 13:22
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:18