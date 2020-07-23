Москва требует от Киева разъяснений в связи с постановлением Верховной рады о порядке проведения местных выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД России прокомментировали постановление Рады о местных выборах

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