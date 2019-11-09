с чего всё началось

Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.

В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

Политика ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".

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Авто Фото обновленной Lada Vesta появились в Сети В социальной сети «ВКонтакте» появились первые фотографии серийной Lada Vesta, пережившей обновление.

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