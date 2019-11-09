с чего всё началось

Ранее Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины. Слушания в Гааге проходят в рамках процесса, инициированного Киевом в январе 2017 года. В июне 2018 года украинская сторона передала расширенный меморандум в суд ООН.

В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

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