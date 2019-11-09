Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
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с чего всё началось
«Такую позицию суда сложно объяснить, поскольку на этапе временных мер в 2017 году суд поддержал аргументацию России, придя к выводу, что утверждения Украины о якобы нарушенных её правах по МКБФТ не являются обоснованными», — говорится в сообщении
 МИД.
RT на русском07:46

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В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

RT на русском07:46

В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН по спору с Украиной

ТАСС08:52

МИД не увидел предрешенности в споре с Украиной в суде ООН

РБК08:21

МИД: суд ООН проигнорировал юрисдикционные возражения РФ по иску Украины

Вести.Ru08:11

МИД: РФ надеется, что Международный суд ООН не удовлетворит претензии Киева по искам

Коммерсантъ08:58

В МИДе прокомментировали решение Международного суда ООН по спору с Украиной

Известия07:38

В МИД прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

РИА Новости07:24
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Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

РИА Новости вчера в 20:17
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Преподавателя СПбГУ задержали по подозрению в убийстве

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RT на русском 10:36
Фигурное катание

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Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Политика

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Общество

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Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика

Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ

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Вести.Ru 11:08
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Газета.Ru вчера в 15:06
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
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Транспорт

Начались продажи билетов на поезд в Крым

Начались продажи билетов на поезда до Крыма.
УтроNews вчера в 01:41
Политика

Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА раскритиковала военнослужащих, говорящих по-русски.
РИА Новости 03:34
Политика

Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

РИА Новости 07:44
Футбол

Спартак — Крылья Советов 1:0 (2-й тайм)

Сегодня, 9 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов».
Чемпионат 08:03
Политика

В Польше задержан один из лидеров украинских националистов

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.
RT на русском 10:55
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва 07 ноября в 15:53
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ОС Windows 10 запустили на калькуляторе

Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument 08:07
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Общество

Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием

Знаменитости поздравили в инстаграме композитора Александру Пахмутову с днем рождения.
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Армия и оружие

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Напомним, в сентябре стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил семичасовой полет у западных границ России.
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16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.
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ТАСС 11:18
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В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства

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Дни24 10:38
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Армия и оружие

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ТАСС 02:19
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В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
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«Русский Прадо» получит абсолютно новый агрегат

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