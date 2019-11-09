с чего всё началось

В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.

В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

Шоу-бизнес Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус после травли за «Текст» решила отказаться от роли в новом фильме, где ей предстояло сниматься в нижнем белье.

Единоборства Брат Хабиба проиграл в первом раунде в дебютном бою в UFC На турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве, россиян проиграл болевым приемом в первом раунде Давиду Заваде.

Политика Лидер украинских националистов задержан в Польше по запросу России В Польше по запросу России задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.

Общество Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием Знаменитости поздравили в инстаграме композитора Александру Пахмутову с днем рождения.

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Политика Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы» Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".

Политика Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

Происшествия В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.

Хоккей Сборная России по хоккею обыграла Швецию в матче Кубка Карьяла Команда российской сборной смогла победить национальную команду Швеции в матче Кубка Карьяла, финского этапа Еврохоккейтура.

Финансы Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Политика Путин порассуждал о балансе в вопросе защиты личных данных Президент России Владимир Путин, выступая в Москве на конференции по искусственному интеллекту AI Journey, призвал соблюдать баланс между защитой личных данных и раскрытием информации.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Футбол Бензема обошел Пушкаша и стал 5-м бомбардиром в истории «Реала» Дубль нападающего Карима Бензема в матче против «Эйбара» позволил французу выйти на пятое место среди бомбардиров «Реала» за всю историю клуба.

Общество Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта «Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).

Политика Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.

Футбол Виктор Булатов: «Общение с Тедеско оставило приятное впечатление» Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов после ничьей с «Нижним Новгородом» (2:2) в матче 22-го тура первенства ФНЛ отметил, что спартаковцы «наиграли» в гостях на победу, а также поделился мнением о наставнике «Спартака» Доменико Тедеско.

Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.