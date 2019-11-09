Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
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с чего всё началось
«Такую позицию суда сложно объяснить, поскольку на этапе временных мер в 2017 году суд поддержал аргументацию России, придя к выводу, что утверждения Украины о якобы нарушенных её правах по МКБФТ не являются обоснованными», — говорится в сообщении
 МИД.
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