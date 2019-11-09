с чего всё началось

В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.

В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

Политика Писатель Быков назвал присоединение Крыма к России ошибкой и трагедией Крым стал частью России в марте 2014 года по результатам референдума. За присоединение проголосовали больше 95% жителей полуострова.

Экономика Ротенберг продал «Стройгазмонтаж» Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.

Политика Трамп может посетить Парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.

Происшествия В Петербурге по подозрению в убийстве задержали преподавателя истории Уголовное дело расследуется по статье «Убийство». Сегодня утром мужчину достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором были две женские руки.

Единоборства В Москве пройдет UFC Fight Night 163 В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163.

Политика Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.

Армия и оружие В Китае предсказали судьбу НАТО в случае агрессии против России Журналисты китайского издания напомнили, что в ходе посещения Калининграда президент России Владимир Пути намекнул на возможный ответ со стороны Москвы в случае любой агрессии НАТО.

Авто Фото обновленной Lada Vesta появились в Сети В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.

Происшествия Для обезвреживания гранаты в общежитие МГУ вызваны саперы Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, саперы вызваны по адресу улица Кравченко, дом 7.

Футбол «Лестер» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место "Лестер" в матче двенадцатого тура английской премьер-лиги принимал лондонский "Арсенал" и победил 2:0. Благодаря этому выигрышу "лисицы" поднялись на второе место в таблице.

Культура Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса» Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.

Футбол Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.

Наука Все идет по плану Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".

Общество Instagram предупредил пользователей из США об отключении лайков Социальная сеть Instagram протестирует в США функцию, которая скрывает количество лайков под постами.

Здоровье Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.

Общество В Китае сняли рыбу с человеческим лицом Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.

Политика У киевского консульства Польши националисты устроили акцию В Киеве у польского консульства проходит акция националистов против задержания ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура, передает интернет-издание "Громадське".

Гаджеты 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11 15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.

Хоккей Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида» Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП «За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.