Политика

Piter.tvPiter.tvВ МИД России прокомментировали ситуацию в Абхазии

РФ рассматривает эти события как внутреннее дело страны. В МИД России прокомментировали ситуацию в Абхазии. В министерстве отметили, что внимательно следят за развитием событий в Сухуме, однако считают сложившуюся ситуацию внутренним делом страны.
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел России внимательно следит за развитием ситуации в Сухуме и расценивает происходящее там как внутреннее дело страны, говорится в сообщении
 внешнеполитического ведомства.
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Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
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Зеленский высказался о попадании ракеты в украинский Boeing

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