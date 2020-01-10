с чего всё началось

РФ рассматривает эти события как внутреннее дело страны. В МИД России прокомментировали ситуацию в Абхазии. В министерстве отметили, что внимательно следят за развитием событий в Сухуме, однако считают сложившуюся ситуацию внутренним делом страны.

В МИД России прокомментировали ситуацию в Абхазии

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