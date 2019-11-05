Армия и оружие
ИзвестияВ МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии
Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает «РИА Новости» во вторник, 5 ноября.
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В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
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В ноябре скидки на свои автомобили объявил АвтоВАЗ
Еще есть акция EcoGas, предполагающая скидку до 115 тыс. рублей на биотопливные Лады, а также продлили программы LADA Finance, LADA Leasing и LADA в такси.
Tvoe-avto.com вчера в 13:27
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита российского газа
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа из России, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
Общество
Шествие «Русский марш» прошло в Москве без происшествий
В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 11:35
Футбол
Стюард умер после матча «Крыльев Советов» и «Рубина»
В ходе матча 15-го тура чемпионата России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» скончался один из стюардов, сообщает издание «Бизнес Online».
РБК 04:25
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на травлю из-за откровенной сцены
Причиной травли стала откровенная сцена в новом фильме с участием актрисы.
Волга-Медиа вчера в 21:31
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Происшествия
Силовики задержали первого заместителя главы Новотроицка
Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.
Новотроицк.рф 07:51
Культура
Ушел из жизни актер Петр Смидович
Российский актер Петр Смидович ушел из жизни на 67 году. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщается на сайте театра Et Cetera.
Политика Сегодня 08:43
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
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Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Общество
Компании в России не хотят платить за вывоз мусора
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о том, что жители страны стали активнее оплачивать вывоз мусора.
Петербургский дневник 03:12
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза вчера в 15:12
Шоу-бизнес
Жена Джигана подтвердила свою четвертую беременность
Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который подтвердил слухи о ее четвертой беременности.
Piter.tv 07:37
Гаджеты
Представлен смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Сразу стоит отметить, что название Xiaomi Mi CC9 Pro относится только к китайской версии смартфона, глобальная версия называется Xiaomi Mi Note 10 Pro.
The GEEK 03:11
Хоккей
Молодежная сборная России стартовала с победы в Суперсерии
Горобзор.ру 00:02
Политика
Штайнмайер в письме Горбачеву выступил за сближение России и Европы
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер написал письмо бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву по случаю приближающегося 30-летия падения Берлинской стены.
РБК 07:38
Армия и оружие
В Министерстве обороны собираются вернуть понятие «военная тайна»
Газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны РФ, сообщает, что в военном ведомстве прорабатывают вопрос о возвращении в законодательство понятия «военная тайна».
Военное дело 03:00
Происшествия
Генерал Дрыманов: передавал Никандрову коньяк, а не деньги
Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов заявил в суде, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал ему в мешке бутылку коньяка, а не деньги.
Первое антикоррупционное СМИ 06:59
Происшествия
По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых
В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Кино
Евгений Миронов уличил Ленина в нелюбви к русским
Актер рассказал, как себя чувствовал, исполняя роль Ленина, а также сделал несколько неожиданных заявлений о личности и поступках большевика.
Uznayvse.ru 08:05
Экономика
Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет
"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
ИА "Реалист" вчера в 06:09
Происшествия
В Петербурге задержали начальника Шкиперской таможни за взятки
Следователи Санкт-Петербурга задержали начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальника отдела по подозрению в получении взяток за незаконный ввоз культурных ценностей на территорию России, сообщается на сайте северо-западного СУ на транспорте СК РФ.
РИА Новости 08:36
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
Политика
WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»
Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
РБК 08:18
Происшествия
Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
Известия 08:01
Происшествия
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину
Аэроэкспресс Москва - Шереметьево насмерть сбил женщину, движение поездов в сторону аэропорта приостановлено.
ТАСС 07:21
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru 03 ноября в 15:54