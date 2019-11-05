с чего всё началось

Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, сказал во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии

Кино «Джокера» номинировали на 16 «Оскаров» Картина Тодда Филлипса номинирована в категориях «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий».

Общество Температурный рекорд по теплу побит в Москве 5 ноября Пятое ноября в Москве стало самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений, температура достигла показателя 10,6 градусов тепла в полдень.

Кино «Терминатор» стал лидером американского проката Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.

Общество В Госдуму внесены поправки о минимальном размере алиментов Минимальный размер алиментов предлагают сделать не ниже регионального прожиточного минимума для детей.

Общество Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.

Политика «Прямая линия» с Владимиром Путиным запланирована на 2020 год «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 2020-й год, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Политика Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Общество Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.

Шоу-бизнес Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.

Армия и оружие Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.

Политика Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын Скончался генерал-полковник и ведущий регулярных пресс-конференций грузино-осетинского конфликта 2008 года Анатолий Ноговицын.

Шоу-бизнес Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.

Армия и оружие Десятки националистов приехали к месту разведения войск в Донбассе В районе населенного пункта Петровское в Донбассе, где запланировано разведение сил, собираются десятки вооруженных украинских националистов.

Гаджеты Смартфоны на Android получили официальный Photoshop прямо в камере Компания Adobe представила новое приложение для iPhone и смартфонов на основе операционной системы Android.

Авто В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4 В социальных сетях появились первые фотографии салона будущего российского внедорожника.

Политика Штайнмайер отметил вклад Горбачева в объединение ФРГ и бывшей ГДР Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил бывшего президента СССР Михаила Горбачева за его вклад в воссоединение Германии.

Энергетика «Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.

Здоровье Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.

Политика Песков прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату В понедельник Америка официально заявила о том, что покидает Парижское соглашение. Соответствующее письмо было направлено в ООН.

Шоу-бизнес Жена Джигана подтвердила четвертую беременность Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова официально подтвердила четвертую беременность.

Происшествия Галкин избежал допроса по делу о покушении на Киркорова Следователи отказались привлекать Максима Галкина и Аллу Пугачеву в качестве свидетелей по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале летом 2017 года.

Происшествия Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.