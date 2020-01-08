Армия и оружие

ТАССТАССЗахарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке

Спровоцированная атакой США в Ираке эскалация напряженности в ближневосточном регионе, о которой предупреждала Россия, в настоящее время усиливается. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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