Армия и оружие
ТАССЗахарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке
Спровоцированная атакой США в Ираке эскалация напряженности в ближневосточном регионе, о которой предупреждала Россия, в настоящее время усиливается. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Армия и оружие
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США
Канцелярия премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди заявила, что Иран предупредил ее о готовящихся ударах по военным объектам США, но не уточнил, по каким именно.
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Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак
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Эксперт оценил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
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Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Ожидается, что Aurus Komendant будет представлен на автосалоне в Москве в следующем году.
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Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
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Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская компания не собирается тратить полученные от России $2,9 млрд на погашение своих долгов, сообщают украинские СМИ.
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Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
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Речь идет об электробритве Xiaomi Enchen BlackStone 3. После выхода электробритва Xiaomi Enchen BlackStone 3 будет предлагаться по цене 14,5 доллара, однако в данный момент действует скидка и желающие могут заказать устройство всего за 8,5 доллара, правда пока ее можно купить только в Китае.
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Sony раскрыла особенности PlayStation 5
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В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Армия и оружие
Основной версией крушения украинского самолета в Иране предложили считать теракт
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