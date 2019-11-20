Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.

В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии

Политика Замглавы МИД Украины захотела «вжарить» Россию на деньги Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев будет добиваться взыскания компенсаций с России в случае, если Международный суд ООН вынесет решение по делу относительно Крыма и Донбасса в пользу украинской стороны.

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Политика Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".

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