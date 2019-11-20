Армия и оружие
RT на русскомВ МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Происшествия
Посадившие самолет А321 на поле пилоты получат звезды Героев в Кремле
Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие в августе самолет A321 на кукурузное поле в Подмосковье, будут награждены в Кремле звездами Героев России.
Политика
Замглавы МИД Украины захотела «вжарить» Россию на деньги
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев будет добиваться взыскания компенсаций с России в случае, если Международный суд ООН вынесет решение по делу относительно Крыма и Донбасса в пользу украинской стороны.
Политика
Выдворение Саакашвили с Украины было законным — Верховный суд
Верховный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу о его реадмиссии в Польшу.
Происшествия
В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники
По данным собеседника DonDay.ru, речь идет о следователе полиции, он взял в заложники свою супругу и ребенка, но через какое-то время отпустил несовершеннолетнего.
Футбол
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Мэй рассказал о 12-дневном запое после ухода из клуба
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мэй, выступавший за манкунианцев с 1994 по 2003 год, рассказал, как пережил уход из клуба.
Кино
Эмилию Кларк принуждали сниматься обнаженной
Актриса Эмилия Кларк, известная большинству современных людей благодаря роли «повелительницы» в «Игре престолов» рассказала журналистам о том, что ее пытались вынудить сняться обнаженной в одном из новых проектов.
Футбол
«Сочи» уволил главного тренера Точилина
Руководство «Сочи» отправило в отставку главного тренера Александра Точилина, говорится в сообщении футбольного клуба.
Армия и оружие
Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
Общество
МВД может ввести внеочередной медосмотр для водителей
Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Происшествия
Пилот самолета в Киеве ненамеренно объявил о посадке в Москве
Пилот авиакомпании Wizzair во время объявления прибытия ошибся с городом, в котором приземлился лайнер.
Экономика
Саратовские депутаты приняли трехлетний бюджет региона
Депутаты Саратовской областной думы приняли трехлетний бюджет региона. Это произошло сегодня на заседании парламента.
Экономика
Кудрин сообщил о росте госсектора в экономике России
Доля государства в экономике России достигла 47-48%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 20 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовет».
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую
Певец Прохор Шаляпин расстался со своей любимой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Происшествия
Источник: в Петербурге проходят обыски по делу о контрактах «Водоканала»
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартирах подозреваемых по уголовному делу о контрактах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ущерб по которому оценивается в сумму 1 миллиард рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Спорт
Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Происшествия
Мосгорсуд отказался восстановить на службе полицейского Андрея Щирова
Мосгорсуд отказался восстановить на службе полицейского Андрея Щирова – он был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, - сообщили «Интерфаксу» в суде.
Происшествия
Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку снимок
Сильное алкогольное опьянение помешало врачу в Воронежской области сделать рентген ребенку со сломанной рукой.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме
Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
Политика
Зеленский собрался менять депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора со школьниками на форуме «Украина растет вместе со мной» рассказал, что уже хочет поменять состав депутатов Верховной Рады.
Технологии
Мобильное приложение найдет поломку двигателя в машине по звуку
В России решили запустить новый сервис, который поможет оценить состояние мотора в машине по звуку и найдет поломку.
Кино
IndieWire: редизайн Соника в экранизации обошелся студии в $5 млн
После выхода трейлера фильма с обновлённым дизайном Соника в сети появились слухи, что на редизайн героя студия потратила огромную сумму - $35 млн.
Общество
Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram
Политолога из Екатеринбурга, колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 000 руб. из-за поста в Telegram-канале о судебном заседании по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Экономика
Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился, что нужно поднимать инфляцию до целевого показателя, но напомнил, что сейчас растут доходы граждан и предприятий.
Футбол
Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.