Армия и оружие

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
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МИД России назвал «неправильными» авиаудары Израиля по Сирии

РБК04:47

Россия отреагировала на удар Израиля по Сирии

Lenta.ru04:32

МИД России осудил новые авиаудары Израиля по территории Сирии

ТАСС03:02

В МИД России осудили удары Израиля по Сирии

Газета.Ru03:34

В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии

RT на русском03:16

МИД РФ осудил удары Израиля по Сирии

Московский Комсомолец03:07

МИД России осудил израильские ракетные удары по Сирии

Известия03:58
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
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Путин прогнозирует инфляцию в России ниже 3% в начале 2020 года

По данным Минфина РФ, инфляция в России в 2019 году может составить 3–3,5%.
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Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости вчера в 10:20
Общество

Ввоз детских молочных смесей в РФ могут ограничить

Отмечается, что на сегодняшний день в России 95% смесей для детского питания, заменяющих грудное молоко, ввезены из США и стран ЕС.
REGNUM 02:58
Политика

Зеленский раскрыл причину перехода Тимошенко в оппозицию

Вечерняя Москва вчера в 07:42
Общество

Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей

Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Lenta.ru 06:06
Происшествия

Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника

Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Коммерсантъ 05:48
Общество

Глава Верховного суда Татарстана выступил за смертную казнь

Глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов выразил мнение, что в России нужно вернуть смертную казнь. Об этом сообщает "Татар-информ".
Газета.Ru 04:16
Политика

Суд ООН требует от России ответить на иск Украины

Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
REGNUM вчера в 19:29
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Известия 01:30
Шоу-бизнес

Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»

Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Московский Комсомолец 03:45
Общество

Forbes назвал лучших работодателей в России

Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России.
News.ru вчера в 02:26
Экономика

В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты

В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты, сообщает «Прайм».
Retailer.ru вчера в 11:46
Технологии

В Роскачестве дали советы по безопасным покупкам в интернете

Эксперты Роскачества собрали список советов, который поможет избежать мошенничества при совершении покупок в интернет-магазинах.
Мойка78 05:20
Политика

Путин заявил о росте зарплат россиян

Президент России Владимир Путин отметил, что зарплаты россиян увеличиваются. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:19
Космос

Радиотелескоп обнаружил десятки мертвых звезд в центре Млечного Пути

Австралийские астрофизики построили новое радиочастотное изображение нашей Галактики и обнаружили в ее центре остатки 27 массивных звезд, взорвавшихся тысячи лет назад.
РИА Новости 05:02
Армия и оружие

В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Lenta.ru вчера в 16:10
Армия и оружие

Российские Т-80БВМ вызвали зависть у норвежских военных

Оснащение отдельной мотострелковой бригады Северного флота модернизированными танками Т-80БМВ вызвало большую озабоченность среди военных Норвегии.
Российская газета 05:48
Политика

В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
РИА Новости 04:59
Шоу-бизнес

Алсу решилась на короткую стрижку

Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
WomanHit.ru вчера в 04:48
Экономика

Антиотмывочный закон пойдет на ужесточение

FATF раскритиковала ЦБ и банки за излишний либерализм Уже в будущем году банкам потребуется тщательнее выявлять бенефициаров своих клиентов и «политически значимых лиц», а ЦБ — проводить выездные проверки кредитных организаций.
Коммерсантъ вчера в 07:14
Общество

Госдума продлила заморозку военных пенсий

В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Live24 02:19
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой избавляется от татуировок на лице

Сын Елены Яковлевой решил избавиться от татуировок.
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru вчера в 02:41
Политика

Украина потребует от России компенсацию за имущество в портах Крыма

В России ранее собирались потребовать от Украины компенсацию за "более чем двадцатилетнюю оккупацию Крыма".
Газета.Ru 06:18
Наука

Причину возникновения рака назвали ученые

К выводу, что рак могут вызвать бактериальные инфекции пришли в ходе исследований ученые из Университета Северной Каролины (США), об этом сообщает MedicalXpress.
Privet-Rostov.ru вчера в 09:35
Политика

Глава фракции «Левых» в ФРГ призвал к отмене санкций против России

Лидер фракции «Левых» в парламенте ФРГ Дитмар Барч заявил, что представители политсилы сделают всё возможное для отмены европейских санкций в отношении России.
RT на русском 03:59
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Известия вчера в 20:21
Происшествия

Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку рентген

Газета.Ru 06:23
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