Армия и оружие
RT на русскомВ МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
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Экономика
Путин прогнозирует инфляцию в России ниже 3% в начале 2020 года
По данным Минфина РФ, инфляция в России в 2019 году может составить 3–3,5%.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Общество
Ввоз детских молочных смесей в РФ могут ограничить
Отмечается, что на сегодняшний день в России 95% смесей для детского питания, заменяющих грудное молоко, ввезены из США и стран ЕС.
Политика
Зеленский раскрыл причину перехода Тимошенко в оппозицию
Общество
Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей
Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Происшествия
Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Общество
Глава Верховного суда Татарстана выступил за смертную казнь
Глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов выразил мнение, что в России нужно вернуть смертную казнь. Об этом сообщает "Татар-информ".
Политика
Суд ООН требует от России ответить на иск Украины
Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Общество
Forbes назвал лучших работодателей в России
Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России.
Экономика
В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты
В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты, сообщает «Прайм».
Технологии
В Роскачестве дали советы по безопасным покупкам в интернете
Эксперты Роскачества собрали список советов, который поможет избежать мошенничества при совершении покупок в интернет-магазинах.
Политика
Путин заявил о росте зарплат россиян
Президент России Владимир Путин отметил, что зарплаты россиян увеличиваются. Об этом сообщает РИА "Новости".
Космос
Радиотелескоп обнаружил десятки мертвых звезд в центре Млечного Пути
Австралийские астрофизики построили новое радиочастотное изображение нашей Галактики и обнаружили в ее центре остатки 27 массивных звезд, взорвавшихся тысячи лет назад.
Армия и оружие
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Армия и оружие
Российские Т-80БВМ вызвали зависть у норвежских военных
Оснащение отдельной мотострелковой бригады Северного флота модернизированными танками Т-80БМВ вызвало большую озабоченность среди военных Норвегии.
Политика
В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Экономика
Антиотмывочный закон пойдет на ужесточение
FATF раскритиковала ЦБ и банки за излишний либерализм Уже в будущем году банкам потребуется тщательнее выявлять бенефициаров своих клиентов и «политически значимых лиц», а ЦБ — проводить выездные проверки кредитных организаций.
Общество
Госдума продлила заморозку военных пенсий
В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой избавляется от татуировок на лице
Сын Елены Яковлевой решил избавиться от татуировок.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Политика
Украина потребует от России компенсацию за имущество в портах Крыма
В России ранее собирались потребовать от Украины компенсацию за "более чем двадцатилетнюю оккупацию Крыма".
Наука
Причину возникновения рака назвали ученые
К выводу, что рак могут вызвать бактериальные инфекции пришли в ходе исследований ученые из Университета Северной Каролины (США), об этом сообщает MedicalXpress.
Политика
Глава фракции «Левых» в ФРГ призвал к отмене санкций против России
Лидер фракции «Левых» в парламенте ФРГ Дитмар Барч заявил, что представители политсилы сделают всё возможное для отмены европейских санкций в отношении России.
Происшествия