Армия и оружие
RT на русскомВ МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
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Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию
Осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко прибыл отбывать наказание в Мордовию.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Экономика
Кудрин обвинил правительство в провале на триллион
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на инвестиционном форуме ВТБ Капитала обвинил правительство в нерациональных тратах.
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Армия и оружие
ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс американских военных инструкторов
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Политика
Путин назвал российский энергобаланс одним из самых «зеленых» в мире
В настоящее время российский энергобаланс является одним из самых «зеленых» в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!», трансляцию которого ведут «Известия».
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Футбол
Тедеско оценил уровень чемпионата России
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением об уровне РПЛ.
Футбол
Жозе Моуринью стал новым главным тренером «Тоттенхэма»
После увольнения из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018-го Моуринью работал экспертом на телевидении.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Авто
Назвали цены на новую Hyundai Sonata для России
Компания Hyundai обнародовала прайс на седан Hyundai Sonata новой генерации для России.
Общество
Российский паспорт оказался слабее сербского в рейтинге гражданств
Составители рейтинга гражданств стран мира Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI) повысили оценку качества российского гражданства до максимального за всю историю расчетов уровня в 42%.
Экономика
Сбербанк сможет стать крупным акционером Mail.ru Group
Через три года Сбербанк сможет получить до 22% капитала Mail.ru Group (MRG), следует из совместного сообщения компаний о подписании обязывающих документов по совместному предприятию (СП) в сфере еды и транспорта.
Общество
Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска
Сокращение новогодних каникул связано с тем, что в прошлые годы 30 и 31 декабря выпадали на выходные дни.
Политика
Зеленский приехал к восстановленному мосту в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Станицу Луганскую.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Общество
Водителей обяжут проходить внеплановое медосвидетельствование
Отмечается, что водителей, у которых в ходе медосмотров выявят новую болезнь или ухудшение здоровья могут лишить водительских удостоверений.
Общество
Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова
В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.
Политика
Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу
Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Происшествия
Четыре россиянки сутки пытали знакомую горячим чаем и кухонным ножом
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех жительниц Республики Алтай, обвиняемых в похищении и пытках своей знакомой по предварительному сговору.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Общество
В России согласована схема продажи красивых госномеров
Наука
Вызывающие магнитные бури протоны отследили с помощью спутников
20.11.2019 Магнитные бури у многих вызывают головную боль, слабость, боль в суставах.
Шоу-бизнес
Источник сообщил новости о состоянии Анастасии Заворотнюк
В середине сентября появились новости о том, что 48-летняя Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Футбол
«Спартак» может усилиться экс-форвардом «Баварии»
Форвард «Фрайбурга» Нильс Петерсен может продолжить свою карьеру в России. Покупкой футболиста заинтересовался «Спартак».