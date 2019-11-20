Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.

В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии

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