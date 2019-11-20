Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В МИД России оценили последствия ударов Израиля по Сирии

Газета.Ru09:19

В МИДе заявили об усилении напряженности из-за ударов Израиля по Сирии

Известия09:02

МИД России осудил новые авиаудары Израиля по территории Сирии

ТАСС03:02

Москва отреагировала на ракетно-бомбовые удары Израиля по Сирии

Взгляд.ру08:51

МИД России назвал «неправильными» авиаудары Израиля по Сирии

РБК04:47

МИД РФ осудил удары Израиля по Сирии

Московский Комсомолец03:07

В МИД России прокомментировали удары Израиля по территории Сирии

RT на русском08:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Ведомости 09:31
Происшествия

Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию

Осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко прибыл отбывать наказание в Мордовию.
Российская газета 05:07
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
РИА Новости 07:08
Экономика

Кудрин обвинил правительство в провале на триллион

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на инвестиционном форуме ВТБ Капитала обвинил правительство в нерациональных тратах.
Секрет фирмы 04:22
Здоровье

В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Газета.Ru 18 ноября в 15:43
Армия и оружие

ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс американских военных инструкторов

РИА Новости вчера в 05:37
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Политика

Путин назвал российский энергобаланс одним из самых «зеленых» в мире

В настоящее время российский энергобаланс является одним из самых «зеленых» в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!», трансляцию которого ведут «Известия».
Известия 07:17
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Футбол

Тедеско оценил уровень чемпионата России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением об уровне РПЛ.
Sportbox.RU 09:29
Футбол

Жозе Моуринью стал новым главным тренером «Тоттенхэма»

После увольнения из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018-го Моуринью работал экспертом на телевидении.
Говорит Москва 02:33
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Авто

Назвали цены на новую Hyundai Sonata для России

Компания Hyundai обнародовала прайс на седан Hyundai Sonata новой генерации для России.
Новые автомобили 06:37
Общество

Российский паспорт оказался слабее сербского в рейтинге гражданств

Составители рейтинга гражданств стран мира Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI) повысили оценку качества российского гражданства до максимального за всю историю расчетов уровня в 42%.
РБК 05:26
Экономика

Сбербанк сможет стать крупным акционером Mail.ru Group

Через три года Сбербанк сможет получить до 22% капитала Mail.ru Group (MRG), следует из совместного сообщения компаний о подписании обязывающих документов по совместному предприятию (СП) в сфере еды и транспорта.
Ведомости вчера в 16:36
Общество

Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска

Сокращение новогодних каникул связано с тем, что в прошлые годы 30 и 31 декабря выпадали на выходные дни.
РБК 00:39
Политика

Зеленский приехал к восстановленному мосту в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Станицу Луганскую.
News.ru 08:17
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Lenta.ru 09:11
Общество

Водителей обяжут проходить внеплановое медосвидетельствование

Отмечается, что водителей, у которых в ходе медосмотров выявят новую болезнь или ухудшение здоровья могут лишить водительских удостоверений.
Общественная служба новостей 08:42
Общество

Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова

В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.
BFM.ru 07:11
Политика

Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу

Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
REGNUM 09:21
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Происшествия

Четыре россиянки сутки пытали знакомую горячим чаем и кухонным ножом

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех жительниц Республики Алтай, обвиняемых в похищении и пытках своей знакомой по предварительному сговору.
Lenta.ru 06:29
Шоу-бизнес

Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»

Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Московский Комсомолец 03:45
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM вчера в 02:29
Наука

Вызывающие магнитные бури протоны отследили с помощью спутников

20.11.2019 Магнитные бури у многих вызывают головную боль, слабость, боль в суставах.
Портал Поиск 07:36
Шоу-бизнес

Источник сообщил новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

В середине сентября появились новости о том, что 48-летняя Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Свободная Пресса 07:24
Футбол

«Спартак» может усилиться экс-форвардом «Баварии»

Форвард «Фрайбурга» Нильс Петерсен может продолжить свою карьеру в России. Покупкой футболиста заинтересовался «Спартак».
Metaratings 09:11
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное