Политика
RT на русскомВ МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
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Здоровье
Академик РАН назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
Неуязвимость населения к коронавирусной инфекции появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 19:30
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду на Северной верфи
В пятницу, 22 мая, на Северной верфи на воду спустили фрегат «Адмирал Головко». До конца этого года на корабль установят оборудование.
Невские Новости вчера в 08:43
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы признал вину
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС 16:03
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
Известия вчера в 21:49
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении меры налоговой поддержки
Госдума в первом чтении приняла законопроект о мерах поддержки граждан, бизнеса и НКО на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 21 мая в 09:30
Космос
Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель
Ореанда-Новости 21 мая в 09:16
Происшествия
В Ингушетии зарегистрировали землетрясение
Магас, 24 мая 2020, 01:06 — REGNUM Подземные толчки зафиксированы в двух городах и поселке в Ингушетии, 24 мая сообщает пресс-служба управления МЧС по республике.
REGNUM 18:06
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:55
Политика
Захарова осудила позицию США по Договору по открытому небу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 24 мая, в эфире телеканала НТВ заявила, что США, выдвигая все новые претензии к России по Договору по открытому небу, (ДОН) даже не собиралась их обсуждать.
Известия 18:56
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве
Синоптики назвали аномальными затянувшиеся майские холода в европейской части России.
Российская газета 18:28
Экономика
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
Российская газета 21 мая в 16:05
Наука
В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, имеет только 50% шансов на успех, заявил газете Telegraph глава проекта в Оксфорде профессор Адриан Хилл.
РИА Новости 19:43
Здоровье
Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом
Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом.
КП - Екатеринбург 10:25
Общество
Врачи пожаловались на нехватку лекарств в больнице в «Крокус Экспо»
Медицинские работники во временной больнице, находящейся в комплексе «Крокус Экспо» в Подмосковье, анонимно пожаловались на недостаточное количество средств индивидуальной защиты, 23 мая заявил телеканал «Настоящее время».
ИА Красная Весна 15:46
Кино
Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем
REGNUM 21 мая в 14:54
Политика
Пушков раскрыл подоплеку разговора Порошенко с Байденом
Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на расшифровку разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Взгляд.ру 11:48
Кино
Продюсер «Мира Юрского периода 3»: фильм станет «началом новой эры»
REGNUM вчера в 15:03
Общество
В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая
Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России смогут сократить возраст выхода на пенсию, если ситуация на рынке труда станет критической.
Моя Москва.онлайн 06:01
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Происшествия
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru 14:14
Технологии
Эксперт рассказал, что делать, если была кибератака на смартфон
Если вы столкнулись с кибератакой, нужно сразу отключить телефон от всех сетей и затем постараться определить, каким образом действовали хакеры, рассказал агентству "Прайм" директор и партнер компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
ПРАЙМ 19:02