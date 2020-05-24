Политика
RT на русскомВ МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
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с чего всё началось
«Когда администрация президента США Дональда Трампа в своих сумбурных и нелогичных объяснениях относительно собственного решения вдруг заявляет, что самолеты открытого неба Российской Федерации использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня, это вызывает гомерический хохот в московских кабинетах и московских штабах », — пояснил Рябков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».ФАНвчера в 19:01
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В МИД назвали смешными заявления об использовании РФ ДОН для наведения вооружений
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