Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
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«Когда администрация президента США Дональда Трампа в своих сумбурных и нелогичных объяснениях относительно собственного решения вдруг заявляет, что самолеты открытого неба Российской Федерации использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня, это вызывает гомерический хохот в московских кабинетах и московских штабах », — пояснил
 Рябков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
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Политика

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Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров

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Ведомости 22 мая в 12:00
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Политика

В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу

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Общество

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ФАН 22 мая в 14:25
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Шоу-бизнес

Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»

Газета.Ru вчера в 09:04
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Происшествия

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Известия 22 мая в 04:55
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Общество

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Игры

Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней

Игромания.ру вчера в 09:10
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Общество

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Известия вчера в 19:39
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Политика

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Происшествия

У берегов острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Кино

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Live24 вчера в 07:52
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Армия и оружие

В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями

Сразу несколько украинских СМИ сообщили о переоснащение ВВС Украины новыми боевыми самолетами в течение 2021–2035 годов, которое будет выполнено в три этапа.
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Гаджеты

Пользователи пожаловались на работу смартфонов Samsung

Пользователи некоторых моделей смартфонов Samsung столкнулись с проблемами в работе гаджетов. Об этом сообщили в социальной сети Weibo.
NewInform вчера в 07:33
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Футбол

Власти Испании объявили о возобновлении Ла Лиги

Власти Испании сообщили о возобновлении чемпионата страны. Теперь Ла Лиге разрешено проводить официальные матчи с 8 июня.
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Здоровье

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Live24 вчера в 02:01
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
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Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

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Общество

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Авто

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Новое камазовское семейство грузовиков К5 с кабиной совместного с Mercedes-Benz производства - это не только магистральные седельные тягачи и шасси, но и самосвалы, которые производитель сейчас активно испытывает перед запуском в серию.
Вести.Ru 22 мая в 05:38
Гаджеты

В Сеть утекла информация о новом смартфоне Motorola One Fusion +

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Здоровье

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Известия вчера в 17:30
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Политика

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Посол США в Германии в субботу, 23 мая, подверг критике главу германского МИДа Хайко Мааса за его реакцию на выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН).
Известия вчера в 05:09
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Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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В Минздраве рассказали о мощности второй волны коронавируса

Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса.
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

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РИА Новости вчера в 16:30
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Общество

В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве

Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия вчера в 11:57
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