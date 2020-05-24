Политика
RT на русскомВ МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
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Общество
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов
Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес.
Коммерсантъ 09:49
Гаджеты
Пользователи пожаловались на работу смартфонов Samsung
Пользователи некоторых моделей смартфонов Samsung столкнулись с проблемами в работе гаджетов. Об этом сообщили в социальной сети Weibo.
NewInform 07:33
Политика
Код доступа: Юлия Латынина
Ю. Латынина: Всегда найдется проект, куда мы вбухаем деньги, будь то венесуэльская нефть или ливийский маршал Хафтар Из плена в Чаде его вывезли в Венгрию.
Эхо Москвы 16:52
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
Здоровье
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:46
Происшествия
В Ингушетии зарегистрировали землетрясение
Магас, 24 мая 2020, 01:06 — REGNUM Подземные толчки зафиксированы в двух городах и поселке в Ингушетии, 24 мая сообщает пресс-служба управления МЧС по республике.
REGNUM 18:06
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Кино
Вышел трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана.
Афиша Daily вчера в 02:00
Здоровье
Диетолог назвала три лучшие ягоды для укрепления иммунитета
РИА Новости вчера в 01:15
Футбол
Погребняк: Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок
Нападающий «Урала» Павел Погребняк обратился к тем, кто не верит в существование коронавируса.
Gazeta.SPb 17:43
Футбол
Кикнадзе рассказал о задачах «Локомотива» при Николиче
Кикнадзе объяснил решение "Локомотива" расстаться с Семиным Кикнадзе: при Николиче будет более осмысленный футбол, чем при Сёмине Кикнадзе предлагал Семину стать почетным тренером "Локомотива"
Metaratings вчера в 05:03
Шоу-бизнес
Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии
Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
REGNUM 06:25
Армия и оружие
В США рассказали о возрождении Россией машины времен холодной войны
Американское издание «The National Interest» сообщает, что Россия планирует возродить машины времен холодной войны в обновленном виде.
Военное дело 10:48
Происшествия
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
Армия и оружие
ВМС США испытали лазер против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук ответила на замечания поклонников о постаревшем лице
Фанаты сделали Юлии замечания в отношении внешности — порекомендовали попробовать какие-либо методы омоложения.
RuNews24.ru 17:47
Общество
В Гидрометцентре назвали погоду в Москве аномально холодной
Температура воздуха в Москве более чем на месяц отстает от весеннего графика, и в столице аномально холодно, сообщили в Гидрометцентре.
РБК 14:17
Кино
Создатели сериала «Мост» рассказали о долгожданном продолжении
REGNUM 20 мая в 09:12
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Интерфакс 11:17
Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы признал вину
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС 16:03
Авто
Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей
Южнокорейский автогигант Kia намеревается воспользоваться тем, что охваченное пандемией население страны все меньше желает пользоваться общественным транспортом.
Pnzdrive 01:55
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
Футбол
Денис Глушаков: «Может быть, я еще сыграю в футболке „Спартака“»
Спорт-Экспресс 16:18
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
Piter.tv вчера в 02:44
Общество
У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус
В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус.
Газета.Ru 16:19
Происшествия
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в квартире дома в Выборгском районе Петербурга, сообщило городское управление МЧС.
РИА Новости 13:35