Заявления об использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений вызывают хохот, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Дипломат назвал сумбурными и нелогичными объяснения американских властей о причинах выхода из соглашения.

с чего всё началось

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

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