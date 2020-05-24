Политика
RT на русскомВ МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
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с чего всё началось
Заявления об использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений вызывают хохот, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Дипломат назвал сумбурными и нелогичными объяснения американских властей о причинах выхода из соглашения.РИА Новостивчера в 16:53
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В МИД назвали смешными заявления об использовании РФ ДОН для наведения вооружений
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