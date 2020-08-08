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REGNUM
REGNUM

В МИД России раскритиковали позицию Украины по Минским соглашениям

Москва, 8 августа 2020, 17:40 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике заявление властей Украины о Минских соглашениях. Об этом 8 августа она сообщила во время участия в форуме «Территория смыслов».В источнике
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Заявления Киева о непонимании Минских соглашений свидетельствуют о нежелании Украины решать проблему Донбасса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новостивчера в 09:20
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Захарова заявила о непонимании Украиной минских соглашений

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В МИД РФ объяснили причины «непонимания» Киевом минских соглашений

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