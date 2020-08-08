Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
REGNUM
REGNUM

В МИД России раскритиковали позицию Украины по Минским соглашениям

Москва, 8 августа 2020, 17:40 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике заявление властей Украины о Минских соглашениях. Об этом 8 августа она сообщила во время участия в форуме «Территория смыслов».В источнике
Мария Захаровароссийский дипломат
Спустя пять лет после выработки минских договоренностей и пять лет их пытались реализовать, они знаете, что сказали? “А мы не понимаем, что там написано”. О чем это говорит? О том, что они не хотят решать этот свой вопрос.
С чего всё началось
РИА Новости

Захарова объяснила, почему Киев «не понимает» Минские соглашения

Заявления Киева о непонимании Минских соглашений свидетельствуют о нежелании Украины решать проблему Донбасса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости09:20
Подробнее о событии
РБК

Захарова заявила о непонимании Украиной минских соглашений

РБК11:52
Lenta.ru

Захарова объяснила «непонимание» Киевом минских соглашений

Lenta.ru11:18
РИА Новости

Захарова объяснила, почему Киев «не понимает» Минские соглашения

РИА Новости09:20
ТАСС

Захарова заявила, что Киев сам не хочет решать вопрос с урегулированием в Донбассе

ТАСС09:48
Газета.Ru

Захарова обвинила Киев в нежелании решать проблему Донбасса

Газета.Ru09:35
РЕН ТВ

В МИД РФ объяснили причины «непонимания» Киевом минских соглашений

РЕН ТВ09:35
RT на русском

Захарова объяснила «непонимание» Киевом Минских соглашений

RT на русском10:05

Эксперт считает, осенью «второй волны» коронавируса не будет

Весенние показатели заболеваемости не повторятся в сентябре по причине формирования коллективного иммунитета, пишет ТАСС со ссылкой на директора Санкт-Петербургского НИИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академика РАН Арега Тотоляна.
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 06:10

Запад недоволен лидерством России в «гонке вакцин»

Американские базируются на полной РНК вируса, а российская и британская применяют так называемый нереплицирующийся вирусный вектор, иначе говоря, в организм человека попадает не коронавирус целиком, не его геном, а вообще иной патоген, не способный размножаться в клетках, но, тем не менее, содержащий часть генетического кода SARS-CoV-2, что гарантирует появление иммунитета.
Вести.Ru09:30
2

Билл Гейтс заявил, что Microsoft ждут трудности после покупки TikTok

Корпорации Microsoft придется столкнуться с трудностями и учитывать требования американских властей после покупки приложения TikTok у китайской компании ByteDance, заявил основатель корпорации Билл Гейтс в интервью изданию Wired.
Газета.Ru10:56

В 2021 году выбор лекарств по федеральной льготе значительно расширится

С 2021 года граждане, имеющие право на федеральную льготу, могут получать в соответствии со стандартами лечения полный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый распоряжением правительства РФ.
Комиинформ08:42

Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Первый президент Украины, глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Леонид Кравчук назвал 4 способа добиться полного прекращения огня в Донбассе.
Моя Москва.онлайн13:31
23

РФС заменил резервного арбитра матча РПЛ между «Ротором» и «Зенитом»

Резервный арбитр матча первого тура чемпионата России между волгоградским "Ротором" и петербургским "Зенитом" Евгений Кукуляк заменен из-за сомнительного результата теста на коронавирус, сообщается в Telegram-канале РФС.
РИА Новости05:59
1

Россия предложила Нидерландам поднять налог на дивиденды до 15%

"Минфин России направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты до 15%", - сообщило ведомство в среду.
Интерфакс5 августа в 07:33
174

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.
Коммерсантъ18:46
56

Названы популярные у россиян породы кошек

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко назвала популярные в России породы кошек: чаще всего жители страны отдают предпочтение мейн-кунам, британцам, сибирским и бенгальским кошкам.
Lenta.ru06:16
13