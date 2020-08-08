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REGNUM
REGNUM

В МИД России раскритиковали позицию Украины по Минским соглашениям

Москва, 8 августа 2020, 17:40 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике заявление властей Украины о Минских соглашениях. Об этом 8 августа она сообщила во время участия в форуме «Территория смыслов».В источнике
Мария Захаровароссийский дипломат
Спустя пять лет после выработки минских договоренностей и пять лет их пытались реализовать, они знаете, что сказали? “А мы не понимаем, что там написано”. О чем это говорит? О том, что они не хотят решать этот свой вопрос.
С чего всё началось
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Захарова объяснила, почему Киев «не понимает» Минские соглашения

Заявления Киева о непонимании Минских соглашений свидетельствуют о нежелании Украины решать проблему Донбасса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Захарова заявила, что Киев сам не хочет решать вопрос с урегулированием в Донбассе

ТАСС09:48
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NASA переименует космические объекты с «оскорбительными» названиями

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RT на русском04:36
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Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
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