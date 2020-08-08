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Российская газета
Российская газета

В МИД России раскритиковали позицию Украины по минским соглашениям

Критике подвергла заявление властей Украины о минских соглашениях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время участия в форуме "Территория смыслов". Дипломат обратила особое внимание на формулировку Киева о "непонимании" договоренностей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Захарова объяснила, почему Киев «не понимает» Минские соглашения

Заявления Киева о непонимании Минских соглашений свидетельствуют о нежелании Украины решать проблему Донбасса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новостивчера в 09:20
Подробнее о событии
РБК

Захарова заявила о непонимании Украиной минских соглашений

РБКвчера в 11:52
Lenta.ru

Захарова объяснила «непонимание» Киевом минских соглашений

Lenta.ruвчера в 11:18
РИА Новости

Захарова объяснила, почему Киев «не понимает» Минские соглашения

РИА Новостивчера в 09:20
ТАСС

Захарова заявила, что Киев сам не хочет решать вопрос с урегулированием в Донбассе

ТАССвчера в 09:48
Газета.Ru

Захарова обвинила Киев в нежелании решать проблему Донбасса

Газета.Ruвчера в 09:35
РЕН ТВ

В МИД РФ объяснили причины «непонимания» Киевом минских соглашений

РЕН ТВвчера в 09:35
RT на русском

Захарова объяснила «непонимание» Киевом Минских соглашений

RT на русскомвчера в 10:05

Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новостивчера в 07:13
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ru7 августа в 13:23
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Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.
RT на русскомвчера в 11:58
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Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясно7 августа в 14:14
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Опубликовано видео пусков ракет комплекса «Искандер» под Астраханью

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) в в ходе оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) уничтожили цель, имитирующую объект условного противника с помощью ракет комплекса "Искандер".
ТАСС6 августа в 04:13
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Новые наушники помогут изучить иностранные языки ускоренно

Как сообщает ToDay News Ufa, команде специалистов из Соединенных Штатов Америки из Университета Питтсбурга удалось разработать особый наушник, который способен воздействовать на определенные нервы в мозге, которые стимулируют более эффективное изучение иностранных языков.
ToDay News Ufa7 августа в 09:44
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