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Российская газета
Российская газета

В МИД России раскритиковали позицию Украины по минским соглашениям

Критике подвергла заявление властей Украины о минских соглашениях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время участия в форуме "Территория смыслов". Дипломат обратила особое внимание на формулировку Киева о "непонимании" договоренностей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Захарова объяснила, почему Киев «не понимает» Минские соглашения

Заявления Киева о непонимании Минских соглашений свидетельствуют о нежелании Украины решать проблему Донбасса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости09:20
Подробнее о событии
РБК

Захарова заявила о непонимании Украиной минских соглашений

РБК11:52
РЕН ТВ

В МИД РФ объяснили причины «непонимания» Киевом минских соглашений

РЕН ТВ09:35
RT на русском

Захарова объяснила «непонимание» Киевом Минских соглашений

RT на русском10:05
ТАСС

Захарова заявила, что Киев сам не хочет решать вопрос с урегулированием в Донбассе

ТАСС09:48
Газета.Ru

Захарова обвинила Киев в нежелании решать проблему Донбасса

Газета.Ru09:35
Lenta.ru

Захарова объяснила «непонимание» Киевом минских соглашений

Lenta.ru11:18
РИА Новости

Захарова объяснила, почему Киев «не понимает» Минские соглашения

РИА Новости09:20

NASA переименует космические объекты с «оскорбительными» названиями

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пересмотрит неофициальные названия некоторых космических объектов, так как они могут быть оскорбительными, сообщает ведомство.
NASA переименует космические объекты с «оскорбительными» названиями
Газета.Ru12:16
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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ЦРУ не обнаружило свидетельств передачи данных соцсети TikTok властям КНР

Специалисты Центрального разведывательного управления США не обнаружили доказательств того, что персональные данные пользователей социальной сети TikTok передавались властям КНР, 8 августа сообщает издание The New York Times.
ИА Красная Весна15:17

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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