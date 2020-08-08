В МИД России раскритиковали позицию Украины по минским соглашениям
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В МИД России раскритиковали позицию Украины по минским соглашениям
Критике подвергла заявление властей Украины о минских соглашениях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время участия в форуме "Территория смыслов". Дипломат обратила особое внимание на формулировку Киева о "непонимании" договоренностей.В источнике
С чего всё началось
Захарова объяснила, почему Киев «не понимает» Минские соглашения
Заявления Киева о непонимании Минских соглашений свидетельствуют о нежелании Украины решать проблему Донбасса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости09:20
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