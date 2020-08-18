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Газета.Ru
Газета.Ru

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

"Россия выступает за продление ДСНВ, но не готова платить за это какую-либо цену", - сказал Рябков по итогам переговоров. Он отметил, что очередные консультации в Вене по стратегической стабильности со США прошли успешно, однако позиции сторон по многим вопросам все еще существенно разнятся.В источнике
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RT на русском

В МИД России рассказали об итогах переговоров с США по СНВ-III в Вене

RT на русском10:20
ТАСС

Рябков: переговоры между Россией и США в Вене прошли интенсивно и энергично

ТАСС10:12
Взгляд.ру

США назвали условия по продлению СНВ-3

Взгляд.ру09:54
РЕН ТВ

Рябков заявил, что шансы РФ и США на продление СНВ-3 еще не исчерпаны

РЕН ТВ09:37
Газета.Ru

Биллингсли: США готовы продлить ДСНВ на некоторое время

Газета.Ru09:53
Комсомольская правда

США готовы продлить СНВ-3 на «некоторый период времени» при определенных условиях

Комсомольская правда09:34
РИА Новости

Рябков заявил о разногласиях на переговорах с США по вооружениям

РИА Новости09:31

МОЛНИЯ: в Сирии убиты российский генерал и командующий силами нацобороны САР

Сегодня взрывом мины около нефтяного поля Ат-Тайм южнее Дейр-Эз-Зора были убиты русский генерал, а также командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир с четырьмя подчиненными, еще трое ранено.
Rusvesna.su10:49

В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса

В клубе сообщили, по результатам тестирования с целью выявления случаев COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды.
Российская газета10:10

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии, выразив заинтересованность в скорейшем решении конфликта в стране, сообщает пресс-служба Кремля.
Городовой09:32
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Новое видеообращение Светланы Тихановской появилось на YouTube

На YouTube появилось новое видеообращение бежавшей от репрессий кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихновской по поводу дня рождения её мужа Сергея Тихановского, которого ещё до выборов обвинили в разных преступлениях и арестовали.
ГЛАС.RU05:30
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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