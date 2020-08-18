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В МИД России рассказали об итогах переговоров с США по СНВ-III в Вене

Россия и США провели в Вене продуктивные и всеобъемлющие переговоры относительно возможного продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом сообщили в российском МИД.В источнике
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Коммерсантъ

Тактика США на стратегических переговорах в Вене свелась к условиям ради условий

Коммерсантъвчера в 15:38
RT на русском

В МИД России рассказали об итогах переговоров с США по СНВ-III в Вене

RT на русскомвчера в 10:20
Газета.Ru

Биллингсли: США готовы продлить ДСНВ на некоторое время

Газета.Ruвчера в 09:53
РЕН ТВ

Рябков заявил, что шансы РФ и США на продление СНВ-3 еще не исчерпаны

РЕН ТВвчера в 09:37
ТАСС

Рябков: переговоры между Россией и США в Вене прошли интенсивно и энергично

ТАССвчера в 10:12
Комсомольская правда

США готовы продлить СНВ-3 на «некоторый период времени» при определенных условиях

Комсомольская правдавчера в 09:34
РИА Новости

Рябков заявил о разногласиях на переговорах с США по вооружениям

РИА Новостивчера в 09:31

Между Землей и Луной на большой скорости пролетит астероид

Ранее LIVE24 сообщало о том, что 6 июня на опасно близкое расстояние к Земле уже приближался астероид 163348 (2002 NN4), его размер составлял 250—570 метров, что являлось своеобразным рекордом в плане космических визитеров за все последнее полугодие.
Live24вчера в 07:45
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Власти Гродно выполнили требования протестующих

Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.
РИА Новостивчера в 16:40
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Минтруда Белоруссии заявило о незаконности забастовок на предприятиях

Политически мотивированные забастовки коллективов белорусских предприятий являются незаконными, заявил заместитель главы Министерства труда и социальной защиты Белоруссии Игорь Старовойтов 18 августа в эфире телеканала «ОНТ».
ИА Красная Веснавчера в 16:28
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Россия выступает против обсуждения ситуации в Белоруссии в СБ ООН

Напомним, ранее США и Эстония запросили обсуждения в СБ ООН ситуации в Белоруссии, где уже вторую неделю продолжаются акции протеста несогласных с официальными результатами президентских выборов.
REGNUMвчера в 14:54
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Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии

Ранее во вторник стало известно, что Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону политический кризис в Белоруссии, который сложился после победы Александра Лукашенко на президентских выборах.
Lenta.ruвчера в 06:02
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SpaceX вывела на орбиту еще 58 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту еще 58 спутников Starlink, используемых для развертывания глобального интернета, пишет "Интерфакс" со ссылкой на компанию-разработчик SpaceX.
Газета.Ruвчера в 11:46
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