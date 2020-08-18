В МИД России рассказали об итогах переговоров с США по СНВ-III в Вене
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Россия и США провели в Вене продуктивные и всеобъемлющие переговоры относительно возможного продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом сообщили в российском МИД.В источнике
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