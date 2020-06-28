Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект о единой электронной визе.

с чего всё началось

Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после чемпионата мира по футболу 2018 года. Они въезжали тогда без виз, по паспорту болельщика.

В МИД России рассказали про оставшихся после ЧМ-2018 иностранцах

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