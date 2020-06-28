Общество
Российская газетаВ МИД России рассказали про оставшихся после ЧМ-2018 иностранцах
Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после чемпионата мира по футболу 2018 года. Они въезжали тогда без виз, по паспорту болельщика.
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с чего всё началось
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект о единой электронной визе.Коммерсантъвчера в 14:36
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Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
Известия вчера в 10:02
Политика
Газопровод «Северный поток-2» снова заставил НАТО нервничать
Американский сенатор Тед Круз подчеркнул, что "Северный поток – 2" представляет собой угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.
Экономика сегодня 00:31
Происшествия
В Москве два человека погибли в аварии на МКАД
В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 01:07
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 27 июня в 10:33
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 26 июня в 07:36
Происшествия
На Алтае при взрыве газа в доме погибла женщина
РБК вчера в 22:20
Шоу-бизнес
49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку
Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере.
Вокруг ТВ вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
В гости к Пугачевой пожаловали супруги Валентин и Марина Юдашкины, а также Александр Буйнов.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 27 июня в 11:29
Экономика
Минфин сократит финансирование нацпроектов
Министерство финансов России намерено сократить финансирование нацпроектов в следующие два года.
Lenta.ru вчера в 21:39
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета вчера в 06:22
Футбол
Баркли: «Лэмпард сказал, что мы недостойны эмблемы „Челси“»
«Лэмпард сказал нам, что мы недостойны носить футболки с эмблемой «Челси», судя по игре в первом тайме», - рассказал Баркли BT Sport.
Евро-футбол.ру вчера в 17:32
Политика
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия 27 июня в 22:53
Политика
Китай выражает США протест из-за давления на компании КНР
Китай выражает протест США из-за безосновательного давления на китайские компании и призывают американскую сторону прекратить подобные действия.
RT на русском 00:06
Общество
В России с 2021 года стартапы могут приравнять к дипломным работам
В России со следующего года стартапы могут стать аналогами дипломных работ для выпускников как минимум 40 вузов страны.
Невские Новости 00:19
Авто
В продаже появилась редкая Волга за 1,5 млн рублей
В Алтайском крае выставили на продажу редчайшую «Волгу» с пробегом более 217 тысяч километров.
Автоновости дня 00:05
Общество
Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян
Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости вчера в 21:29
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
«Интурист» пока сообщил об аннулировании туров до 16 июля.
Территория новостей вчера в 00:43
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк лишилась части волос после неудачного похода в салон
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк пожаловалась на неприятный инцидент, который произошел с ней в одном из люксовых салонов красоты в Москве.
ФАН вчера в 12:40
Игры
Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк
О дате релиза игры не сообщается. Планируется, что SYN можно будет играть на консолях и ПК.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa вчера в 14:03
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Футбол
Карпин объяснил замену Шомуродова в матче с «Арсеналом»
РИА Новости 27 июня в 18:18
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru 27 июня в 15:27
Политика
Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»
В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 21:35