Политика
ТрудВ МИД России скептически прокомментировали отставку Болтона
Российское руководство не ждет каких-либо изменений в политике США после отставки советника президента Соединенных Шатов по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.
Известия 04:12
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия
В Крыму ищут унесенного в море подростка
РИА Новости 02:17
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали 13 человек
В результате ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадали 13 человек. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе городской администрации.
Известия 05:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа
Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа Телеведущая поделилась совместным фото с супругом, но вместо восторженных отзывов получила едкие комментарии о своем возрасте.
Экспресс газета вчера в 14:00
Культура
Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»
РИА Новости 04:18
Политика
Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Экономика
СМИ узнали претендентов на покупку Национального резервного банка
Источник издания сообщил, что Лебедев безуспешно пытается продать свою долю в НРБ на протяжении четырех лет.
РБК 03:02
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана
Rambler News Service вчера в 02:33
Наука
Почему с возрастом люди набирают вес, выяснили учёные
ГлавУфа вчера в 04:26
Политика
Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти
По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Экономика
Депутаты Колымы намерены увеличить прожиточный минимум пенсионеров
По расчётам минтруда и социальной политики Магаданской области, в 2020 году прожиточный минимум составит 15 943 рубля — увеличение почти на 500 рублей.
REGNUM вчера в 21:36
Единоборства
Макгрегор ответил на вызов Порье
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter ответил на вызов американца Дастина Порье, сообщает lenta.ru.
Москва-Баку.ru 06:56
Шоу-бизнес
Богомолов впервые высказался о предстоящей свадьбе с Собчак
Режиссер Константин Богомолов во время книжной ярмарки впервые высказался о предстоящей свадьбе со светской львицей Ксенией Собчак.
Телепрограмма вчера в 02:27
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Театры
Театральный фестиваль NET объявил программу
Международный театральный фестиваль «Новый европейский театр» (NET), который в этом году пройдет в Москве и Петербурге, объявил программу.
Афиша Daily 04:00
Политика
На Украине назначен новый военный прокурор
Генеральный прокурор Украины Рябошапка в среду, 11 сентября, назначил экс-депутата Рады Чумака своим заместителем и главным военным прокурором.
ИА Новороссия 03:46
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Политика
Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.
REGNUM 04:28
Экономика
Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»
Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Ведомости вчера в 22:15
Общество
Медведев предложил «идею» для снижения абортов
При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.
REGNUM 06:35
Экономика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Общество
Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41