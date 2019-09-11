Политика

ТрудТрудВ МИД России скептически прокомментировали отставку Болтона

Российское руководство не ждет каких-либо изменений в политике США после отставки советника президента Соединенных Шатов по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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В МИД прокомментировали отставку Болтона

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Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
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В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК

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Подведены итоги Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина

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Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

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Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
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Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
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Американский политик, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года.
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