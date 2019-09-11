Российское руководство не ждет каких-либо изменений в политике США после отставки советника президента Соединенных Шатов по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Политика НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Происшествия В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали 13 человек В результате ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадали 13 человек. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе городской администрации.

Шоу-бизнес Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа Телеведущая поделилась совместным фото с супругом, но вместо восторженных отзывов получила едкие комментарии о своем возрасте.

Политика Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.

Происшествия В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.

Экономика СМИ узнали претендентов на покупку Национального резервного банка Источник издания сообщил, что Лебедев безуспешно пытается продать свою долю в НРБ на протяжении четырех лет.

Политика Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.

Транспорт В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

Экономика Депутаты Колымы намерены увеличить прожиточный минимум пенсионеров По расчётам минтруда и социальной политики Магаданской области, в 2020 году прожиточный минимум составит 15 943 рубля — увеличение почти на 500 рублей.

Единоборства Макгрегор ответил на вызов Порье Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter ответил на вызов американца Дастина Порье, сообщает lenta.ru.

Шоу-бизнес Богомолов впервые высказался о предстоящей свадьбе с Собчак Режиссер Константин Богомолов во время книжной ярмарки впервые высказался о предстоящей свадьбе со светской львицей Ксенией Собчак.

Политика В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.

Театры Театральный фестиваль NET объявил программу Международный театральный фестиваль «Новый европейский театр» (NET), который в этом году пройдет в Москве и Петербурге, объявил программу.

Политика На Украине назначен новый военный прокурор Генеральный прокурор Украины Рябошапка в среду, 11 сентября, назначил экс-депутата Рады Чумака своим заместителем и главным военным прокурором.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Политика Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.

Экономика Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси» Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).

Общество Медведев предложил «идею» для снижения абортов При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.

Экономика Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.