Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД России спрогнозировали срыв нормандского саммита в апреле

Замглавы МИД напомнил, что на первой встрече "нормандского формата" в Париже лидеры стран договорились о разведении сил вдоль линии соприкосновения, открытии новых пропускных пунктов, обмене пленными, законодательном закреплении Киевом "формулы Штайнмайера" и согласовании правовых аспектов Донбасса.
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с чего всё началось

В МИД заявили об угрозе срыва «нормандского саммита» в апреле

Как напомнил Руденко, в декабре на встрече в Париже лидеры "нормандской четверки" назначили очередной саммит на апрель, а местом проведения выбрали Берлин.
РИА Новости01:49

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В Кремле оценили выполнение договоренностей нормандского саммита в Париже

РБК07:19

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Известия05:35

МИД РФ заявил об угрозе срыва «нормандского саммита» в апреле из-за действий Украины

Коммерсантъ02:31

В МИД России спрогнозировали срыв нормандского саммита в апреле

Газета.Ru03:50

В России заявили об угрозе срыва «нормандского саммита» в апреле

Российская газета02:45

В Кремле оценили ход реализации договорённостей после саммита в Париже

RT на русском05:00

В МИД заявили об угрозе срыва «нормандского саммита» в апреле

РИА Новости01:49
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На Африканском континенте появились случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV.
РБК 06:40
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Россия меняет посла в Венесуэле

Смена состава О скорой смене посла РФ в Венесуэле "Ъ" рассказали источники, знакомые с ситуацией.
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Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
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Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из Боткинской больницы

Из больницы имени Боткина сбежала пациентка, у которой медики подозревают коронавирус.
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Юрий Дудь выпустил фильм о проблеме распространения ВИЧ в России

Журналист Юрий Дудь выпустил новый почти двухчасовой документальный фильм ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят .
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Минтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай

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Старший внук Елизаветы II разводится с женой

Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
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Под Саратовом экс-полицейских осудили за избиение мужчины до смерти

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Новый сезон сериала «Сваты» начали снимать сначала

Создатели популярного сериала "Сваты" поделились информацией о новом сезоне. Им пришлось снимать все сначала, сообщает kulturomania.ru.
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Исследователи из Технологического института Джорджии воссоздали физиологию гемато-энцефалического барьера на чипе — наиболее реалистично, чем когда-либо, что позволит более пристально его изучить.
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Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

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Газета.Ru 05:45
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Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
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Путин дал оценку проекту «Восток Ойл»

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Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
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ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
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Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Известия вчера в 23:12
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Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
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Общество

МВД предложило записывать техосмотр на видео

Ведомство разработало поправки, которые обяжут записывать процедуру прохождения техосмотра на видео, пишет Ura.ru.
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Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
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Бывший полицейский из Санкт-Петербурга обнаружил дома мертвую проститутку. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает «Фонтанка».
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Министр Михаил Мурашко посетил медучреждения в Великом Новгороде

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Великий Новгород сегодня, 11 февраля.
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