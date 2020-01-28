Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио

В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось
В сообщении
 ведомства отмечается, что на ней представлены "пропагандистские материалы, якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний Японии на Южные Курилы".
РИА Новости11:45

Подробнее о событии

МИД России вызвал посланника Японии из-за выставки о Курилах

Газета.Ru13:41

В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио

RT на русском11:37

Японского дипломата вызвали в МИД из-за выставки о Курилах в Токио

РБК11:57

Японского дипломата вызвали в МИД РФ из-за выставки о Южных Курилах

Известия11:56

Советника-посланника посольства Японии вызвали в МИД

РИА Новости11:45

Российский МИД вызвал японского дипломата из-за выставки в Токио

Эхо Москвы12:00

Японский дипломат был вызван в МИД РФ в связи с выставкой в Токио о южных Курилах

ТАСС11:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7049 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Политика

Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
BFM.ru 12:22
Происшествия

Звезду «Интернов» Илью Глинникова ограбили в Москве

Газета.Ru 04:39
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
Политика

В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
RT на русском 10:57
Происшествия

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет Embraer 170, который следовал рейсом Новосибирск – Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета по решению экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу новосибирского аэропорта Толмачево.
Rambler News Service 06:25
Общество

Появилось видео крушения вертолета, в котором находился Коби Брайант

В вертолете, который принадлежал баскетболисту, еще находились четверо человек, в том числе и 13-летняя дочь Брайанта.
Газета.Ru 26 января в 16:21
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Lenta.ru 11:20
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас ждут третьего ребенка

Спорт-Экспресс вчера в 18:45
Происшествия

В Москве на ТЭЦ загорелся трансформатор

Вести.Ru 14:20
Шоу-бизнес

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru вчера в 15:05
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия России

Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Право.ру вчера в 08:45
Кино

Вышел дебютный трейлер анимационного Mortal Kombat

В сети появился дебютный трейлер анимационного фильма по вселенной «Смертельной битвы» («Mortal Kombat»).
Культуромания 12:16
Общество

Курорты Египта могут открыться для россиян в апреле

По данным "Интерфакса", российская инспекция по авиабезопасности разрешила открыть авиасообщение между Россией и курортами Красного моря.
Вестник Кавказа 08:39
Общество

Один из подозреваемых по делу MH17 решился на участие в процессе

Координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк сообщила, что как минимум один из четырех подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 согласился участвовать в процессе.
Ruposters.ru 10:05
Политика

Кремль опубликовал архивные видео с Владимиром Путиным

РИА Новости 13:15
Кино

Стало известно, когда покажут трейлер «Форсажа 9»

Piter.tv 14:27
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Ведомости 13:39
Происшествия

Водитель убитого в Ростовской области депутата дал показания

REGNUM 10:39
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
Гаджеты

С 1 февраля на старых телефонах перестанет работать WhatsApp

С 1 февраля мессенджер WhatsApp перестанет работать на С 1 февраля мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах.
МонаВиста 12:55
Хоккей

Минское «Динамо» проиграло СКА и лишилось шансов выйти в плей-офф КХЛ

РИА Новости 13:49
Армия и оружие

Военные США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией

Известия 26 января в 17:15
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Космос

Два спутника могут столкнуться над США в январе

Красная весна 12:10
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:21
Общество

В Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса

Исследователи в Гонконге разработали вакцину против нового вида коронавируса, обнаруженного в Китае, однако необходимо время, чтобы ее протестировать.
РБК 14:27
Энергетика

Казахстан ведет переговоры о поставке нефти Белоруссии вместо России

Министерство энергетики Казахстана подтвердило во вторник, 28 января, что ведет переговоры с Белоруссией по поводу возможных поставок нефти.
Газета.Ru 13:08
Здоровье

Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
РБК вчера в 08:40
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК 08:41
Экономика

Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд

"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
ТАСС 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное