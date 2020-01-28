с чего всё началось

В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.

В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио

Политика В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.

Происшествия Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске Пассажирский самолет Embraer 170, который следовал рейсом Новосибирск – Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета по решению экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу новосибирского аэропорта Толмачево.

Общество Виталий Мутко возглавил «Дом.рф» Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия России Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.

Общество Один из подозреваемых по делу MH17 решился на участие в процессе Координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк сообщила, что как минимум один из четырех подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 согласился участвовать в процессе.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Здоровье Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.