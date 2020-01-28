с чего всё началось

В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.

В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио

Политика Толстой избран вице-спикером ПАСЕ Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.

Шоу-бизнес Близкая подруга Пелагеи раскрыла новые детали развода певицы Накануне Александра Соколова, близкая подруга артистки, выступила с опровержением ряда новостей в СМИ о том, что певица якобы «оттяпала» у Ивана Телегина после разрыва дом за 75 миллионов рублей.

Политика Путин обновил состав президиума Госсовета В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Футбол Илья Геркус намерен выиграть суд у «Локомотива» "Локомотив" через суд намерен взыскать с занимавшего в 2016-2018 годах пост президента клуба Ильи Геркуса более 144 млн рублей.

Общество Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.

Здоровье Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, по словам телеведущего Александра Мясникова, паника вокруг нового коронавируса нагнетается искусственно как в российских, так и зарубежных СМИ.