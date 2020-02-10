Строительство газопровода "Северный поток — 2" будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.

с чего всё началось

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США.

В МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён

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