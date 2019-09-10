Армия и оружие

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ МИД России заявили о подготовке ответа на ракетные испытания США

Россия готовит ответ на испытания США ракеты средней дальности. Напомним, 18 августа американцы провели тестирование нового оружия, производство которого запрещено договором РСМД.
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с чего всё началось

МИД рассказал о ходе работы по подготовке ответа на ракетные испытания США

Россия находится на продвинутой стадии работы по подготовке зеркальных мер на испытания США ракеты средней дальности, сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
РИА Новости09:29

Подробнее о событии

МИД рассказал о ходе работы по подготовке ответа на ракетные испытания США

РИА Новости09:29

Грушко рассказал о подготовке Россией ответа на испытания США

RT на русском09:47

МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США

РБК10:59

Россия рассказала о готовности «ракетного ответа» США

Lenta.ru10:12

РФ находится на продвинутой стадии подготовки зеркальных мер на испытания США

Газета.Ru09:37

МИД определил готовность России ответить на испытания США ракет средней дальности

Взгляд.ру09:35

МИД: работы над крылатой ракетой наземного базирования в РФ находятся в «продвинутой стадии»

ТК Звезда09:38
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
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Книга заканчивается на том же месте, где завершился и второй фильм, так что это последняя глава истории.
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Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги

Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.
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В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ

Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
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Сборная Европы победила США в легкоатлетическом матче в Минске

Сборная Европы победила команду США в матче по легкой атлетике, который состоялся в Минске.
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В Евросоюзе разделились мнения насчет антироссийских санкций

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Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

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РИА Новости 12:02
Происшествия

Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки

РБК 15:38
Авто

Новый Land Rover Defender представлен официально

На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
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Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
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ЕСПЧ разрешил россиянину показывать свои порнофильмы

Заявление на получение лицензии россиянин, обладающий авторскими правами на более чем 1,5 тысячи порнофильмов, направил в 2003 году.
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Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
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Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву

Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
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Уголовный суд Лилля во вторник, 10 сентября, приговорил девять украинских моряков к тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет за перевозку более 2,3 тонны кокаина из Венесуэлы.
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Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
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Армия и оружие

Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая

В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.
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Основатель «Царьграда» Малофеев спустя полгода вышел из «Справедливой России»

Предприниматель и глава холдинга «Царьград» Константин Малофеев подал заявление на выход из «Справедливой России» спустя полгода после вступления в нее.
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Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
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Сотрудники оперативных служб проводят проверку на территории Красной площади после анонимного звонка об угрозе взрыва.
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В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице

Один человек погиб, 19 пострадали при пожаре в клинике в городе Дюссельдорф на западе Германии, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу.
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Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
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Бывший гендиректор ТНТ назначен вице-президентом МТС по медиабизнесу

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