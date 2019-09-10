Армия и оружие
Комсомольская правдаВ МИД России заявили о подготовке ответа на ракетные испытания США
Россия готовит ответ на испытания США ракеты средней дальности. Напомним, 18 августа американцы провели тестирование нового оружия, производство которого запрещено договором РСМД.
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с чего всё началось
Россия находится на продвинутой стадии работы по подготовке зеркальных мер на испытания США ракеты средней дальности, сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.РИА Новости09:29
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Кино
Исполнитель роли Пеннивайза придумал концепцию третьей части «Оно»
Книга заканчивается на том же месте, где завершился и второй фильм, так что это последняя глава истории.
Kinonews.ru 10:54
Политика
Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги
Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.
Газета.Ru 15:12
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Спорт
Сборная Европы победила США в легкоатлетическом матче в Минске
Сборная Европы победила команду США в матче по легкой атлетике, который состоялся в Минске.
Спорт-Экспресс 17:10
Политика
В Евросоюзе разделились мнения насчет антироссийских санкций
Среди населения Евросоюза не существует единой позиции по антироссийским санкциям, как показывают социологические опросы Совета по международным отношениям ЕС.
Вечерний курьер 14:19
Футбол
«Челси» готов выложить 40 миллионов евро за защитника «Ниццы»
Аталь перебрался в «Ниццу» летом 2018 года из «Кортрейка». Сумма трансфера составила три миллиона евро.
ProstoProSport 17:18
Единоборства
Нурмагомедову не досталось первое место в сводном рейтинге UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не сумел подняться на первое место в общем рейтинге промоушена, составляемом без учета весовых категорий.
Инфо24 14:53
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру 06:55
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Общество
ЕСПЧ разрешил россиянину показывать свои порнофильмы
Заявление на получение лицензии россиянин, обладающий авторскими правами на более чем 1,5 тысячи порнофильмов, направил в 2003 году.
Ruposters.ru 11:47
Гаджеты
Apple представила Apple Watch Series 5
Компания Apple выпускает с 20 сентября в продажу новую модель смарт-часов Apple Watch Series 5.
ТАСС 14:11
Экономика
Россия увеличила экспорт водки на 14,7%
Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
REGNUM 04:40
Футбол
Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву
Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:35
Происшествия
Украинских моряков поймали на перевозке двух тонн кокаина
Уголовный суд Лилля во вторник, 10 сентября, приговорил девять украинских моряков к тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет за перевозку более 2,3 тонны кокаина из Венесуэлы.
Lenta.ru 16:35
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Армия и оружие
Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая
В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.
Военное дело 00:53
Политика
Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол
Lenta.ru 11:50
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев спустя полгода вышел из «Справедливой России»
Предприниматель и глава холдинга «Царьград» Константин Малофеев подал заявление на выход из «Справедливой России» спустя полгода после вступления в нее.
Новая газета 15:38
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Происшествия
Красную площадь проверяют после звонка об угрозе взрыва
Сотрудники оперативных служб проводят проверку на территории Красной площади после анонимного звонка об угрозе взрыва.
Газета.Ru 14:31
Политика
Путин уволил 30 генералов и полковников
В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru вчера в 16:01
Происшествия
В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице
Один человек погиб, 19 пострадали при пожаре в клинике в городе Дюссельдорф на западе Германии, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу.
РИА Новости 02:53
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34