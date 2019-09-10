Россия находится на продвинутой стадии работы по подготовке зеркальных мер на испытания США ракеты средней дальности, сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

с чего всё началось

Россия готовит ответ на испытания США ракеты средней дальности. Напомним, 18 августа американцы провели тестирование нового оружия, производство которого запрещено договором РСМД.

В МИД России заявили о подготовке ответа на ракетные испытания США

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