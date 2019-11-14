Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. При этом он отметил, что все, что предшествовало этому, эквивалентно госперевороту.

с чего всё началось

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.

В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии

Общество Мединский сравнил историка Соколова с Джокером Раньше все спрашивали про Джокера, теперь — про Олега Соколова.

Политика Путин назвал главные темы саммита БРИКС в России Саммит БРИКС пройдет в России под девизом «Партнерство в интересах глобальной стабильности и инновационного развития».

Политика МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.

Волейбол Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу Итальянец Серджио Бузато назначен на пост главного тренера женской сборной России по волейболу, сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Политика Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.

Политика Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".

Происшествия В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.

Политика Путин сможет продлевать полномочия ректора СПбГУ Или же президент мог продлить полномочия главы вуза, максимум дважды.

Общество В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Политика В Конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.

Политика Топилин: кабмин не собирается снижать пенсионный возраст в ДФО Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов обратился к правительству с просьбой установить для жителей ДФО прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Политика В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17 По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.

Общество Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).

Космос Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.

Шоу-бизнес Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.

Шоу-бизнес Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.

Политика Резолюцию о признании геноцида Армян заблокировали в Конгрессе Сенатор республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян.

Происшествия Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

Футбол Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.

Политика Захарова прокомментировала ситуацию в Боливии МИД РФ осуждает использование насильственных методов для решения политических задач, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя текущую ситуацию в Боливии.

Политика Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.

Футбол Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.