Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
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В МИД сообщили, что почерпнули немало идей из доклада ВШЭ по стратегической стабильности

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Академик рассказал, что может стать причиной начала ядерной войны

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В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

RT на русском04:41

МИД РФ: есть риск возникновения ядерной войны

Коммерсантъ04:49

В МИДе заявили об опасности ядерной войны в современных условиях

РБК06:05

В МИД России объявили о риске ядерной войны

Московский Комсомолец04:36
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Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Происшествия

На сотрудницу полиции в Петербурге рухнул фрагмент балкона

На 34-летнюю женщину обрушился декоративный фрагмент штукатурки балкона со второго этажа дома 3 на Мытнинской улице, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 06:47
Политика

Владимир Путин прибыл в Дагестан

Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Происшествия

У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Происшествия

В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами

В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах.
РИА Новости 07:27
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

РИА Новости 07:32
Общество

СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски

RT на русском 07:09
Политика

Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке

В Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялись торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
ТК Звезда 05:04
Футбол

Юрий Семин: «Закончили тему календаря. Бесконечно говорить нет смысла»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» на 25 сентября.
Sports.ru 05:50
Шоу-бизнес

После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу

Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Авто

Tesla Model S установила очередной рекорд на гоночном треке

Илон Маск рассказал о том, что электромобиль Tesla Model S установил рекорд трассы Лагуна Сека среди четырёхдверных авто.
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Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»

По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
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На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода

Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 00:53
Шоу-бизнес

Певец Карел Готт сообщил об острой лейкемии

Чешский певец Карел Готт сообщил в своем Facebook, что ему диагностировали острую лейкемию.
РБК 05:40
Космос

«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР

Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.
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Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

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Происшествия

Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

RT на русском 06:45
Происшествия

Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

РИА Новости 04:36
Политика

В ДНР захотели стать федеративным округом России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса.
Lenta.ru 05:39
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Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу

10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
Ведомости 10 сентября в 15:19
Происшествия

Возле складов в поселке на Кубани ликвидировано открытое горение

Открытое горение около складских помещений в поселке Индустриальный в Краснодаре ликвидировано на площади 1,5 тыс. кв. метров.
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Последние полторы недели Мамонов провел дома, куда ему разрешили отправиться под расписку.
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Производители шпрот переориентировались с российского на другие рынки - посол Латвии

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Армия и оружие

Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2

Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
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Экономика

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Группа ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) после попадания под санкции значительно увеличила заимствования в российских госбанках, включая ВТБ и Сбербанк, чтобы расплатиться со своими западными кредиторами, сообщает Wall Street Journal.
РБК вчера в 10:10
Общество

В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен

РИА Новости 04:58
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

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В Москве ревнивый муж застрелил жену

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Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

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