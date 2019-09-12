Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
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Подробнее о событии

Эксперт: США уже не вернутся к традиционной системе контроля над вооружениями

ТАСС08:45

В МИД предупредили о растущем риске возникновения ядерной войны

РИА Новости04:41

В МИД РФ заявили о риске непреднамеренной ядерной войны

Интерфакс04:50

МИД РФ: есть риск возникновения ядерной войны

Коммерсантъ04:49

В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

RT на русском04:41

В МИДе заявили об опасности ядерной войны в современных условиях

РБК06:05

В МИД России предупредили о риске ядерной войны

Известия05:39
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Toyota снизила стоимость кроссовера Toyota RAV4

Тарантас Ньюс 01:20
Происшествия

Под Краснодаром произошел крупный пожар рядом со складами

В Краснодаре произошел пожар около складов, горели деревянные поддоны, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 06:19
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Общество

Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика

Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Политика

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Политика

В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году

Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Энергетика

«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru 01:17
Политика

Пауэр призналась, что пошла против России вопреки позиции Вашингтона

Бывший постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр опубликовала свои мемуары, в которых рассказала о том, как ослушалась приказа из Вашингтона в 2016 году.
Pravda.Ru 04:24
Шоу-бизнес

Скончался брат Вики Цыгановой, который жил в Хабаровске

Певица Вика Цыганова сообщила в Instagram, что потеряла любимого брата Павла.
Телепрограмма 07:37
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Общество

Кадыров хочет поделиться чеченским опытом предотвращения разводов

News.ru 08:54
Общество

Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч

На популярных онлайн-сервисах появились объявления от тех, кто готов занять очередь за новым iPhone 11.
Российская газета вчера в 15:00
Армия и оружие

Путин поручил создать при всех флотах филиалы Нахимовского училища

Взгляд.ру 09:00
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Финансы

Курс доллара опустился до 65 рублей

Как известно, в последний раз курс доллара был ниже 65 рублей 13 августа 2019 года.
Газета.Ru 06:24
Культура

Маэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей

РИА Новости 01:00
Культура

Мамонов перенес операцию на сердце

РЕН ТВ 07:29
Общество

Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Экономика

ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений

ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
ТАСС 07:38
Политика

В ДНР сообщили о цели войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Происшествия

В региональных штабах Навального проходят обыски

Коммерсантъ 01:05
Экономика

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Здоровье

В США магазинам запретят продавать электронные сигареты

В США ограничат продажу вейпов.
Российская газета вчера в 18:22
Происшествия

Самолет авиакомпании «Якутия» с треснувшим стеклом сел в Хабаровске

Трещина в стекле появилась у Boeing авиакомпании «Якутия» во время полета из Анадыря в Хабаровск.
Известия 06:46
Футбол

«Локомотив» недоволен датой матча Кубка России против «Балтики»

Кирилл Брейдо, который является директором по связям с общественностью "Локомотива" сообщил, что железнодорожники разочарованы решением РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России против "Балтики" на 25 сентября.
Sport.ru 05:29
Космос

В США разглядели неспособность России и ЕС высадиться на Марс

Lenta.ru 10 сентября в 21:08
Финансы

Банк России решил обязать банки дублировать условия ипотеки в таблице

К условиям, которые должны излагаться в табличной форме, ЦБ РФ решил отнести сумму, срок, ставку кредита, способ выплат, платные услуги, размер штрафов и пени за просрочку, а также сведения о том, может ли кредитор уступить права требования по договору третьим лицам.
Российская газета 07:24
Экономика

Бюджетная система России остаётся стабильной, заявил Медведев

В России бюджетная система является стабильной и сбалансированной, заявил 12 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
REGNUM 06:23
Происшествия

Экс-следователя ФСБ Кубани осудили на 14 лет колонии за крупную взятку

Кавказский окружной военный суд вынес приговор экс-следователю по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю подполковнику Дмитрию Гнативу и адвокату Владиславу Оленскому по делу о получении взятки от главы холдинга «Синее море» за смягчение квалификации в деле о кредитах Россельхозбанка, сообщает «Коммерсантъ».
Деловая газета. Юг 07:12
Политика

Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы

Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 08:09
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