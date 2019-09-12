Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.

В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

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