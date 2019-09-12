Армия и оружие
RT на русскомВ МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
Читать в источнике
Оценить659
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:07, Вашингтон
Авто
Toyota снизила стоимость кроссовера Toyota RAV4
Тарантас Ньюс 01:20
Происшествия
Под Краснодаром произошел крупный пожар рядом со складами
В Краснодаре произошел пожар около складов, горели деревянные поддоны, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 06:19
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Политика
В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru 01:17
Политика
Пауэр призналась, что пошла против России вопреки позиции Вашингтона
Бывший постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр опубликовала свои мемуары, в которых рассказала о том, как ослушалась приказа из Вашингтона в 2016 году.
Pravda.Ru 04:24
Шоу-бизнес
Скончался брат Вики Цыгановой, который жил в Хабаровске
Певица Вика Цыганова сообщила в Instagram, что потеряла любимого брата Павла.
Телепрограмма 07:37
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
На популярных онлайн-сервисах появились объявления от тех, кто готов занять очередь за новым iPhone 11.
Российская газета вчера в 15:00
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Финансы
Курс доллара опустился до 65 рублей
Как известно, в последний раз курс доллара был ниже 65 рублей 13 августа 2019 года.
Газета.Ru 06:24
Культура
Маэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей
РИА Новости 01:00
Культура
Мамонов перенес операцию на сердце
РЕН ТВ 07:29
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
ТАСС 07:38
Политика
В ДНР сообщили о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
Коммерсантъ 01:05
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Здоровье
В США магазинам запретят продавать электронные сигареты
В США ограничат продажу вейпов.
Российская газета вчера в 18:22
Происшествия
Самолет авиакомпании «Якутия» с треснувшим стеклом сел в Хабаровске
Трещина в стекле появилась у Boeing авиакомпании «Якутия» во время полета из Анадыря в Хабаровск.
Известия 06:46
Футбол
«Локомотив» недоволен датой матча Кубка России против «Балтики»
Кирилл Брейдо, который является директором по связям с общественностью "Локомотива" сообщил, что железнодорожники разочарованы решением РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России против "Балтики" на 25 сентября.
Sport.ru 05:29
Космос
В США разглядели неспособность России и ЕС высадиться на Марс
Lenta.ru 10 сентября в 21:08
Финансы
Банк России решил обязать банки дублировать условия ипотеки в таблице
К условиям, которые должны излагаться в табличной форме, ЦБ РФ решил отнести сумму, срок, ставку кредита, способ выплат, платные услуги, размер штрафов и пени за просрочку, а также сведения о том, может ли кредитор уступить права требования по договору третьим лицам.
Российская газета 07:24
Экономика
Бюджетная система России остаётся стабильной, заявил Медведев
В России бюджетная система является стабильной и сбалансированной, заявил 12 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
REGNUM 06:23
Происшествия
Экс-следователя ФСБ Кубани осудили на 14 лет колонии за крупную взятку
Кавказский окружной военный суд вынес приговор экс-следователю по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю подполковнику Дмитрию Гнативу и адвокату Владиславу Оленскому по делу о получении взятки от главы холдинга «Синее море» за смягчение квалификации в деле о кредитах Россельхозбанка, сообщает «Коммерсантъ».
Деловая газета. Юг 07:12
Политика
Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы
Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 08:09