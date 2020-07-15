Политика
RT на русскомВ МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news 13 июля в 12:07
Армия и оружие
Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва.
РБК 18:48
Происшествия
Мошенники заработали на сим-картах
Задержаны аферисты, списывавшие деньги со счетов граждан Оперативники МУРа обезвредили преступную группу, похитившую десятки миллионов рублей с банковских счетов граждан с помощью незаконного перевыпуска их телефонных сим-карт.
Коммерсантъ 17:03
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Общество
42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за последние сутки составил 2,0 %. Всего в регионе выявлено 2185 случаев COVID-2019.
Телепорт вчера в 05:15
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Общество
Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
ТАСС 17:39
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:33
Технологии
Сахалинцев приглашают на бесплатные курсы мобильной и компьютерной грамотности
В областной универсальной научной библиотеке открыта запись на бесплатные курсы мобильной и компьютерной грамотности для сахалинцев старше 50 лет.
Сахалин.Инфо 19:11
Политика
США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели
США предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели, заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
РИА Новости 18:33
Армия и оружие
США обвинили ЧВК Вагнера в минировании Триполи
США обвинили ЧВК Вагнера в минировании районов столицы Ливии - города Триполи.
Piter.tv 08:48
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК 16:18
Футбол
Федун объяснил, почему не продаёт «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, когда он передаст управление клубом болельщикам.
RT на русском 14:01
Политика
Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ
Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM 17:49
Экономика
В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77%
После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Известия 06:18
Здоровье
Киевские эксперты назвали реальное число зараженных COVID-19 на Украине
С 22 июня на Украине регионом с широким распространением COVID-19 считается территория, где инфекционные стационары, принимающие пациентов с COVID-19, загружены более чем на 50%, в последние 7 дней показатель тестирований методом ПЦР и ИФА менее 24 на 100 тысяч человек, коэффициент выявления заражений — более 11%; а показатель динамики роста числа инфицированных — более 10%.
НТВ 11:16
Общество
В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
В столице за прошедшие сутки скончались еще 24 зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 16:39
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Шоу-бизнес
Проклова вступилась за Ефремова, назвав его «больным человеком»
Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий, — приводит слова актрисы StarHit.
News.ru 17:25
Общество
Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой
Затопление корабля ВМС США, который два дня горит в порту Сан-Диего, грозит крупнейшей экологической катастрофой, 15 июля сообщает Die Welt.
ИА Красная Весна 16:27
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Общество
Мэр Хабаровска раскритиковал митинги в поддержку Фургала
Piter.tv вчера в 04:42
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44