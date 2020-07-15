Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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В МИД рассказали о провокациях Грузии на границе с Россией

РИА Новости16:11

МИД России призвал Грузию прекратить провокации на границе

ТАСС14:45

МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе

Российская газета15:08

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

RT на русском14:56

Россия призвала Грузию прекратить провокации на границе

Lenta.ru14:49

В МИД РФ обеспокоились участившимися пересечениями границы с Грузией

Известия15:21

МИД России заявил об провокациях на границе с Грузией

Газета.Ru16:32
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Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
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Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news 13 июля в 12:07
Армия и оружие

Высокомобильные ЗРК С-350 встанут на защиту Южного военного округа

ФАН 08:35
Армия и оружие

Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва.
РБК 18:48
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Происшествия

Мошенники заработали на сим-картах

Задержаны аферисты, списывавшие деньги со счетов граждан Оперативники МУРа обезвредили преступную группу, похитившую десятки миллионов рублей с банковских счетов граждан с помощью незаконного перевыпуска их телефонных сим-карт.
Коммерсантъ 17:03
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
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Общество

42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за последние сутки составил 2,0 %. Всего в регионе выявлено 2185 случаев COVID-2019.
Телепорт вчера в 05:15
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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
37
Общество

Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса

Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
ТАСС 17:39
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Происшествия

Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле

РИА Новости 10:50
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:33
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Технологии

Сахалинцев приглашают на бесплатные курсы мобильной и компьютерной грамотности

В областной универсальной научной библиотеке открыта запись на бесплатные курсы мобильной и компьютерной грамотности для сахалинцев старше 50 лет.
Сахалин.Инфо 19:11
Политика

США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели

США предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели, заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
РИА Новости 18:33
Политика

В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

Известия 08:45
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Армия и оружие

США обвинили ЧВК Вагнера в минировании Триполи

США обвинили ЧВК Вагнера в минировании районов столицы Ливии - города Триполи.
Piter.tv 08:48
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Политика

Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК 16:18
Футбол

Федун объяснил, почему не продаёт «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, когда он передаст управление клубом болельщикам.
RT на русском 14:01
Политика

Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ

Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM 17:49
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Экономика

В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77%

После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Известия 06:18
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Здоровье

Киевские эксперты назвали реальное число зараженных COVID-19 на Украине

С 22 июня на Украине регионом с широким распространением COVID-19 считается территория, где инфекционные стационары, принимающие пациентов с COVID-19, загружены более чем на 50%, в последние 7 дней показатель тестирований методом ПЦР и ИФА менее 24 на 100 тысяч человек, коэффициент выявления заражений — более 11%; а показатель динамики роста числа инфицированных — более 10%.
НТВ 11:16
Общество

В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

В столице за прошедшие сутки скончались еще 24 зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 16:39
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Общество

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
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Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
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Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК 18:51
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Шоу-бизнес

Проклова вступилась за Ефремова, назвав его «больным человеком»

Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий, — приводит слова актрисы StarHit.
News.ru 17:25
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Общество

Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой

Затопление корабля ВМС США, который два дня горит в порту Сан-Диего, грозит крупнейшей экологической катастрофой, 15 июля сообщает Die Welt.
ИА Красная Весна 16:27
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Происшествия

Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
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Общество

Мэр Хабаровска раскритиковал митинги в поддержку Фургала

Piter.tv вчера в 04:42
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
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