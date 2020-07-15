Политика
RT на русскомВ МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились бои
Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о продолжающейся напряженности на товузском направлении азербайджано-армянской границы и возобновлении здесь боев.
ТАСС 00:40
Политика
Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 16:39
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста обвиняемому в хищении 7 млрд рублей у Новикомбанка
Московский городской суд отменил решение Тверского районного суда о продлении срока содержания под стражей Гендиректору группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" (ОТК) Давиду Тетро, который обвиняется в хищении у Новикомбанка 7 млрд рублей.
ТАСС 00:18
Политика
МИД КНР сделал представление послу США в связи с санкциями по Гонконгу
Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан сделал серьезное представление послу США в Пекине Терри Брэндстеду после подписания американским президентом Дональдом Трампом законопроекта о санкциях в отношении КНР в связи с ситуацией в Гонконге.
Известия 00:52
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Нева Спорт 13 июля в 04:35
Общество
Twitter: атака хакеров на аккаунты соцсети была скоординирована
Атака неизвестных хакеров на Twitter-аккаунты американских предпринимателей и других известных людей в стране была скоординирована благодаря сотрудникам компании, имевшим доступ к внутренним системам соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:50
Политика
Президент Эстонии: Россия - непредсказуемый партнёр, нам нужно быть готовыми ко всему
По словам президента Эстонии, Таллину приходится реагировать на действия России, так как «Россия является непредсказуемым партнёром».
Военное обозрение 00:43
Общество
Мосгорсуд 16 июля рассмотрит жалобу на арест Ивана Сафронова
Мосгорсуд 16 июля рассмотрит жалобу защиты бывшего журналиста газеты «Коммерсант» и советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова на его арест по делу о госизмене, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ вчера в 07:23
Политика
В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США
Москва, 15 июля 2020, 22:57 — REGNUM В компании Nord Stream 2, которая является оператором одноименного газопровода, прокомментировал новые санкции США против этого российско-германского энергетического проекта и призвали Евросоюз к самостоятельности.
REGNUM вчера в 15:57
Происшествия
МВД: на несанкционированной акции в Москве задержали 132 человека
На несанкционированной акции в центре Москвы задержаны 132 человека.
RT на русском вчера в 17:36
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Напомним, последняя деноминация в России прошла в 1998 году, когда 1000 «старых» рублей заменилась 1 «новым».
МОЁ! Оnline Воронеж 00:28
Происшествия
Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек
Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Затравленная за роман с Прилучным Карпович ответила обидчикам
Слово и Дело вчера в 11:44
Происшествия
Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским
Газета.Ru вчера в 07:38
Наука
Ученые назвали возможную причину аномальной жары в Сибири
Аномальная жара в Сибири была бы практически невозможна без воздействия деятельности человечества на состояние климата Земли.
ТАСС Наука вчера в 20:51
Здоровье
Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ
«С начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации», - заявила представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль.
Соловей.Инфо 14 июля в 04:51
Политика
США ввели санкции против трех россиян и пяти компаний
США ввели санкции в отношении нескольких российских граждан и компании. Об этом 15 июля сообщается на сайте американского минфина.
Известия вчера в 14:28
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 14 июля в 11:14
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Футбол
Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR
Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском вчера в 11:47
Гаджеты
Ритейлер назвал стоимость моделей Samsung из линейки Galaxy Note 20
Ритейлер назвал цены, которые компания Samsung установила на модели, входящие в состав линейки Galaxy Note 20.
Дни24 14 июля в 13:25
Наука
Белизну и пушистость ос-немок не смогли объяснить камуфляжем
Ученые опровергли представление о том, что белый окрас пушистых ос-немок позволяет им мимикрировать под плоды креозотового куста и прятаться от хищников.
N+1 вчера в 08:55
Общество
Вирусологи ответили на сообщения об ошибках тестов на коронавирус
Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой.
РБК вчера в 20:00
Общество
Лукашенко не указал никакого имущества в декларации о доходах
За 2019 год президент заработал 117 тысяч белорусских рублей Президент Белоруссии Александр Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин.
АМИТЕЛ вчера в 23:11
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала, как она переболела коронавирусом
ФАН вчера в 23:17
Финансы
До какого уровня может подняться курс рубля к осени
По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
В Хакасии скончались ещё три пациента с коронавирусом
Абакан, 16 июля 2020, 07:51 — REGNUM Ещё три случая смерти пациентов с COVID-19 официально подтверждены в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 16 июля в правительстве республики.
REGNUM 00:51